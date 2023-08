Asesinaron al hermano de la futbolista de la selección Jorelyn Carabalí

La defensora Jorelyn Carabali jugó todo el partido que disputó la selección Colombia contra Inglaterra en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023. Foto: EFE - DEAN LEWINS

Hay luto dentro de la selección femenina de fútbol de Colombia. En la madrugada de este lunes 14 de agosto fue asesinado en una discoteca del norte de Cali, Andrés Carabalí, hermano de la jugadora Jorelyn Carabalí.

El hecho se registró en un bar de la avenida 6N #15N-94, en Cali. Primeras versiones indican que el joven de 23 años llegó al lugar con su novia, donde compartían con otros de sus amigos. Momentos después, sujetos armados ingresaron al lugar y comenzaron a disparar.

Andrés Carabalí, hermano de la futbolista Jorelyn Carabalí, fue víctima de un ataque a disparos en una discoteca del norte de Cali.

“Se ha podido determinar que este hombre se dedicaba al tema de gota a gota, en el sector donde residía, lo que le generó problemas con algunas estructuras”, dijo el coronel William Quintero, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Cali.

Ante lo ocurrido, la Federación Colombiana de Fútbol lamentó el fallecimiento del hermano de Jorelyn Carabalí. “Desde la FCF enviamos nuestras más sentidas condolencias a familiares y amigos. Asimismo, expresamos todo nuestro respaldo y solidaridad con la defensa de la Selección”.

FCF lamenta el fallecimiento de Andrés Carabalí, hermano de la jugadora Jorelyn Carabalí



#TodosSomosColombia 🇨🇴

Paulo Andrés Carabalí Martínez, de 23 años, era el hermano menor de la jugadora de fútbol que integró el equipo colombiano que jugó en el mundial femenino de fútbol Australia - Nueva Zelanda.

Frente a lo ocurrido, Patricia Carabalí, tía de Jorelyn, indicó a Caracol Radio que la futbolista se había enterado de la tragedia previo al viaje que el equipo colombiano tomó de España a Bogotá. Asimismo, señaló que el joven no tenía amenazas y pidió a las autoridades acelerar las investigaciones que den con los responsables del asesinato.

Es el segundo hermano que pierde la jugadora de la selección. En 2017, en hechos similares, fue asesinado un hermano de Jorelyn de 14 años, en una cancha de Cali. Sobre lo ocurrido, la jugadora dijo en una entrevista a femeninafutbol.com “Cuando se acabó la Liga, regresamos a la escuela para seguir trabajando. A los pocos meses, mi hermano falleció y pocos días después me llamaron de la Escuela. El presidente de Atlético Huila quería contar conmigo y otras jugadoras, pero yo no me quería ir por el momento que atravesaba”.