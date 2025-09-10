No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Colombia
Cali

Asesinaron al secretario de gobierno de Pradera, Valle

José Dorian Jiménez se encontraba en el parque principal del municipio cuando sujetos armados le dispararon.

Redacción Colombia
10 de septiembre de 2025 - 01:04 a. m.
La alcaldía no se ha pronunciado hasta el momento.
Foto: Alcaldía de Pradera
En la noche de este martes 9 de septiembre se registró un ataque contra el secretario de Gobierno de Pradera, en Valle, José Dorian Jiménez, mientras veía el partido de la selección Colombia contra la de Venezuela, en el parque principal del municipio.

Primeras versiones señalan que sujetos armados se acercaron y le dispararon. Aunque fue trasladado a un centro asistencial, en Palmira, se confirmó su muerte.

Ante lo ocurrido, la Gobernación del Valle del Cauca citó a un consejo extraordinario de seguridad para la mañana de este miércoles 10 de septiembre.

Tras conocerse el ataque, Giovani Yule, director de la Unidad de Restitución de Tierras, rechazó lo ocurrido y envió un mensaje de solidaridad a la familia.

“Un hombre que nos abrió las puertas de su municipio para trabajar de manera articulada en el bienestar de las comunidades.Este hecho nos duele en el corazón y nos recuerda que la violencia nunca podrá ser el camino para la construcción de un futuro digno y justo”, añadió Yule.

Noticia en desarrollo...

Por Redacción Colombia

