Atacaron a pareja en un glamping de Cali; denuncian robo y agresión sexual

Tres hombres armados ingresaron en una cabaña del glamping Biaka Biodescanso, ubicado en una zona rural de Los Farallones en Cali. En el hecho resultaron afectados dos huéspedes, quienes fueron amarrados, golpeados y les robaron sus pertenencias. Además, denunciaron abuso sexual a una de las víctimas.

La pareja celebraba un cumpleaños en el sitio el lunes 1 de diciembre cuando fueron atacados dentro del alojamiento. Y fueron encontrados heridos y los trasladaron a una clínica en el sur de Cali, donde estuvieron en observación.

Según la denuncia, los hombres armados entraron a la cabaña después de la llegada de los huéspedes, los intimidaron, los amarraron de las manos y los tuvieron retenidos dentro del alojamiento mientras hurtaban las pertenencias. Y luego, los asaltantes escaparon por una zona boscosa cercana.

“Lamentablemente fueron asaltados por unos individuos cuando se encontraban disfrutando de su espacio e intimidad. Estos sujetos amarran al hombre, lo torturan, roban sus pertenencias y, en presencia de él, violan a su compañera sentimental. Él logró ocultar uno de los celulares y se contactó con el Gaula, quienes llegaron al lugar”, detalló el abogado de las víctimas.

Por su parte, el establecimiento anunció el cierre temporal de las instalaciones mientras avanzan las investigaciones y para revisar los sistemas de seguridad del lugar.

“Primero, interpusimos denuncia ante las autoridades competentes para que se investiguen los hechos. Estamos colaborando plenamente con este proceso. Segundo, hemos iniciado una revisión de nuestros protocolos de seguridad como parte de nuestro compromiso de mejora continua”, indicaron en un comunicado.

Además, rechazaron la información difundida sobre supuestos antecedentes similares en el establecimiento. “Respecto a información que circula en redes sociales sobre supuestos antecedentes similares en nuestro establecimiento, precisamos que no contamos con registros de incidentes de esta naturaleza reportados previamente en nuestras instalaciones”, agregaron.

Las autoridades mantienen la búsqueda de los responsables y la investigación avanza bajo reserva por la gravedad del caso y por protección de la identidad de la pareja afectada.