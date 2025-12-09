Incendio en edificio de Las Palmas, en Medellín, dejó seis lesionados y un perro muerto

El hecho se registró en el piso 14 de un edificio residencial. Foto: Alcaldía de Medellín

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una grave emergencia se registró en la noche del pasado 7 de diciembre, en la unidad residencial Tierra Grata Bosque Santo, en el sector de La Asomadera, en Las Palmas, en Medellín, donde un incendio en el piso 14 dejó seis personas lesionadas y un perro muerto.

Lea: Primera semana de diciembre deja 231 personas quemadas con pólvora

La celebración de la noche de las velitas se vio empañada en el sector por la gran llamarada que se formó y se veía por una de las ventanas del edificio, que causó pánico entre los residentes, quienes publicaron imágenes en redes sociales sobre lo ocurrido.

Al respecto, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), explicó que la conflagración se registró sobre las 6:00 p.m. “Rápidamente, tres tripulaciones de bomberos se hicieron presentes y controlaron el incendio estructural en el piso 14 de la edificación de 25 pisos. Se debieron evacuar cerca de 240 personas”, añadió Carlos Andrés Quintero, director de la entidad.

Las autoridades señalaron que se registraron seis personas lesionadas, cuatro de las cuales fue por inhalación de humo, mientras que las otras dos por quemaduras leves. A la par, se reportó la muerte de un perro que estaba dentro del apartamento en el que se registró el incendio.

Le puede interesar: El Metro de Medellín cumple 30 años: historia de la obra que casi fue un elefante blanco

“Estamos alertas, atendiendo todos los llamados del 123. La recomendación a todos los ciudadanos en esta celebración de velitas es tener especial cuidado con las velas y con posibles sobrecargas eléctricas en las instalaciones. Hacemos un llamado al autocuidado y a la corresponsabilidad de todos y todas”, añadió Quintero.

Por el momento se desconoce la causa del incendio estructural.

Preocupación por quemados en Antioquia

En lo que va corrido de diciembre, en Antioquia se han registrado 50 personas quemadas con pólvora, de las cuales 26 fueron en Medellín. Además de la pelea con voladores que se presentó en el municipio de Remedios, en la que resultó herida una mujer que no tenía relación con el hecho, durante el fin de semana se registró la quemadura de un joven de 16 años al que le tuvieron que amputar los dedos de una mano tras quemarse con un tote.

“No hay pólvora inofensiva, no hay pólvora para niños. La gente mantiene esta práctica y tenemos como resultados una quemadura grave, porque penetra no solamente rompe la piel, sino que también quema los tejidos que están por debajo de la piel”, dijo Rita Almanza, epidemióloga de la Secretaría de Salud de Medellín, a Blu Radio.