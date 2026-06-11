Atacaron a un carro con artefacto explosivo en medio de disturbios en Universidad del Valle

El carro fue impactado con una papa bomba cuando se encontraba en un semáforo junto al centro comercial Unicentro. Foto: captura de pantalla

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En medio de los desmanes que se registraron el pasado miércoles 10 de junio en la sede de la Universidad del Valle, en Cali, entre encapuchados y las autoridades, se registró un hecho de intolerancia que fue rechazado por la ciudadanía: un carro particular, en el que iba una niña de tres años y una adulta mayor, fue atacado con una papa bomba.

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El hecho se presentó sobre la calle 13 con carrera 100. En medio de los disturbios quedó atrapado un vehículo rojo que iba transitando por la zona, en el que se movilizaban una niña de tres años y su abuela materna, quien la acababa de recoger del colegio.

Al intentar cruzar la zona, el vehículo fue alcanzado por la papa bomba que le causó graves daños en la parte delantera, así como provocó el aturdimiento de las dos mujeres, que fueron atendidas dentro del centro comercial Unicentro.

“Gracias a Dios salieron vivas, porque pudo ser mucho peor”, dijo a El País de Cali Norman Arango, familiar de las víctimas, quien añadió que adelantan las denuncias correspondientes ante la Fiscalía por los graves daños físicos al carro.

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Por su parte, el subsecretario de Movilidad de Cali, Luis Fernando Escobar, señaló que “desde la Administración Distrital, en cabeza de la Secretaría de Movilidad, queremos hacer un rechazo contundente a las acciones criminales y terroristas ocurridas en inmediaciones de la Universidad del Valle, donde un grupo de delincuentes atacó con un artefacto explosivo un vehículo particular, afortunadamente sin tener que lamentar vidas ni lesionados”.

Desde el Concejo se cuestionó el actuar de la alcaldía ante los desmanes en la universidad. El concejal Juan Felipe Muergueitio (Centro Democrático) advirtió que “llevamos meses advirtiendo sobre esta situación. Por eso hoy radicamos un nuevo derecho de petición para exigir respuestas, conocer cómo actuaron las autoridades y qué acciones se están adelantando para identificar y judicializar a los responsables.