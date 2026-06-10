Hospital La María responde a críticas por video de paciente abandonado en la calle

Las imágenes muestran al paciente sobre una acera frente al Hospital La María. La institución aseguró que fue reingresado minutos después y permanece bajo atención médica. Foto: redes sociales

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Gran indignación generó en Medellín la aparición de un video en el que se ve cómo dos funcionarios del Hospital La María dejan abandonado sobre la acera a un paciente que se encontraba en bata. La institución se pronunció.

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En las imágenes se ve que el sujeto queda recostado sobre la calle, junto con algunas de sus pertenencias, así como momentos después uniformados de la Policía se acercan para corroborar su estado.

Pronunciamiento del hospital

Tras conocerse el video, la E.S.E. Hospital La María rechazó lo sucedido, ofreció disculpas públicas al paciente, sus familiares y a la ciudadanía, y aseguró que “los hechos no representan los principios de respeto y dignidad que orientan la atención en la institución”.

Además, informó que fueron activadas investigaciones internas y medidas administrativas para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el episodio y establecer posibles responsabilidades.

El centro asistencial también indicó que el paciente fue reingresado a sus instalaciones pocos minutos después del incidente y que actualmente permanece bajo seguimiento y atención médica.

Supersalud anunció auditoría tras la difusión del vídeo

La controversia también provocó reacciones desde distintos sectores. Entre ellas, la del superintendente de Salud, Daniel Quintero, quien solicitó explicaciones a las directivas del hospital y a las autoridades departamentales sobre lo ocurrido.

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Además, Quintro anunció una auditoría al Hospital La María y a la Secretaría de Salud de Antioquia para verificar el cumplimiento de los protocolos de atención y protección de los pacientes.

Mientras avanzan las investigaciones, el caso ha reabierto el debate sobre el trato a las personas en condición de vulnerabilidad dentro del sistema de salud y los mecanismos de supervisión que deben garantizar una atención digna y segura.