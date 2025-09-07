Ataque con fusil a policías dejó un muerto y cuatro heridos en Cali

Imagen de referencia. Los heridos fueron trasladados al hospital Carlos Holmes Trujillo. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una patrulla de la Policía fue atacada este fin de semana en el barrio Manuela Beltrán de Cali, luego de que se hiciera un reporte a las autoridades por un supuesto robo. En el hecho falleció uno de los presuntos delincuentes, así como hubo cuatro personas heridas.

Lea: Mantendrán cierre total en la Vía al Llano de forma indefinida

Según indicaron las autoridades, se registró una llamada a la línea 123 alertando un supuesto robo en el barrio, por lo que del CAI más cercano se envió a un grupo de policías en una patrulla, pero al llegar al lugar, fueron atacados por sujetos, uno de los cuales llevaba un fusil.

Los uniformados respondieron al ataque, por lo que se registró una balacera que desató el temor en la zona. En medio de los disparos fueron heridas cuatro personas, entre las que hay un policía. Todos fueron trasladados al hospital Carlos Holmes Trujillo.

CALI | Según información preliminar, un operativo policial en el barrio Manuela Beltrán, al oriente de Cali, dejó a un presunto delincuente abatido y cuatro personas heridas, incluyendo a un uniformado.



Durante la acción, las autoridades habrían incautado arm4s de fuego, entre… pic.twitter.com/CFvrl2eA30 — CW+ Noticias (@CWMasNoticias) September 6, 2025

Sobre los atacantes, la Policía Metropolitana de Cali indicó que uno de ellos murió en el lugar, mientras que otro fue capturado en el lugar.

Le puede interesar: Creciente súbita en Santander dejó cuatro muertos y un desaparecido

Ante lo ocurrido, el secretario de Seguridad de Cali, Jairo García, indicó que monitorean el estado de salud del uniformado, así como hizo un llamado a la ciudadanía a rodear y apoyar a las autoridades. “El llamado al 123 es fundamental para que podamos atender cualquier tipo de afectación a la seguridad ciudadana, ya que como lo ha dicho el Alcalde, Alejandro Eder, la seguridad es una prioridad en esta ciudad”, añadió García.

Las autoridades investigan si hubo más personas involucradas en el ataque. De igual forma, buscan determinar si la llamada por el presunto robo fue una trampa para disparar a los policías.