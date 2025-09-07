Mantendrán cierre total en la Vía al Llano de forma indefinida

Maquinaria trabaja en la remoción de tierra y rocas en el sector de Chipaque. Foto: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)

La vía Bogotá-Villavicencio seguirá cerrada de manera indefinida tras los deslizamientos registrados desde el sábado 6 de septiembre en el sector de Chipaque (PR18+300 y PR18+600).

El Concesionario Coviandina y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) confirmaron que no será posible abrir el paso este domingo 7 de septiembre, y advirtieron que el cierre podría prolongarse por varios días por la inestabilidad del terreno y las lluvias frecuentes.

Para la remoción del material han dispuesto 14 volquetas, cuatro adicionales en camino, tres retroexcavadoras, un cargador en sitio y otro en traslado, además de dos minicargadores. En el lugar mantienen activo el plan de contingencia con apoyo de la Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA).

Hasta ahora han retirado 800 metros cúbicos de tierra y rocas, pero según los cálculos preliminares estiman que el arrastre total podría superar los 100.000 metros cúbicos, lo que comprometería aún más el sector.

Como no hay una fecha estimada de reapertura del corredor vial, la ANI mantiene la recomendación de usar como ruta alterna la Transversal del Sisga, la cual tiene restricción para vehículos de más de 16 toneladas.

Además, las autoridades hicieron el llamado a los viajeros a que se mantengan informados por los canales oficiales y atender las instrucciones del personal en las vías, mientras logran restablecer el paso.