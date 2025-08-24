Atentado en Cali: 18 personas siguen hospitalizadas

La alcaldía de Cali señaló que están reparando la carrera Octava, donde ocurrió el atentado. Foto: EFE - Ernesto Guzmán

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El atentado que se registró el pasado 21 de agosto cerca de la base aérea de Cali dejó más de 70 personas heridas y seis muertos. Mientras en la ciudad se oyen las voces de rechazo y se continúa atendiendo a los afectados, se sigue con la atención de los lesionados. De acuerdo con la Secretaría de Salud, 54 personas ya fueron dadas de alta, mientras 18 siguen en centros asistenciales.

Puede interesarle: Las voces de las víctimas del atentado en Cali: estas son sus historias

Entre las personas que siguen hospitalizadas, la Secretaría de Salud resaltó que tres continúan en unidades de cuidados intensivos y de estos, uno se encuentra en estado crítico. De igual forma, señalaron que dos de las personas que alcanzaron a ser trasladadas a centros asistenciales fallecieron.

Los heridos son atendidos en la Clínica Cali, Clínica Colombia, Clínica de Occidente, Clínica Farallones, Clínica de los Remedios, Clínica Valle Salud Norte, Clínica Versalles, Hospital Universitario del Valle y Trauma Oriente.

Lea también: “Nos da miedo entrar a nuestra casa”, dice adulta mayor tras el atentado en Cali

La alcaldía de Cali añadió que la carrera Octava entre las calles 44 y 72 se encuentra cerrada de forma indefinida, por lo que se trasladaron agentes de tránsito en la zona para atender los desvíos y evitar caos en la movilidad.

Por su parte, la Secretaría de Infraestructura está realizando labores de rehabilitación en la carrera Octava, en sentido oriente-occidente, para retirar las capas superficiales de concreto afectadas por la explosión y así poder hacer el reparcheo.

Además, en la zona se demolió de forma controlada la fachada del local “Kiero Coco”, debido a que estaba en riesgo de colapso. Las autoridades también evalúan las condiciones del resto de viviendas y locales comerciales afectados, la mayoría de los cuales quedaron sin ventanales, cielos rasos o vieron el colapso de fachadas y muros.

Las labores estuvieron supervisadas por el alcalde de Cali, Alejandro Eder, en compañía del secretario de Seguridad y Justicia, Jairo García. Además, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) indicó que recogió 60 toneladas de material de reciclaje y residuos de demolición.