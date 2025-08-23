Las voces de las víctimas del atentado en Cali: estas son sus historias

Arriba: Martha Lucía Agudelo Martínez y Jhon Alexander Zúñiga. Abajo: Juan Diego Martínez, Cristian Leandro Riascos y Jhon Éder Parra. Foto: Archivo Particular

Seis civiles muertos, incluyendo a una mujer embarazada y un joven de 17 años, y 77 heridos. Graves daños a edificaciones, locales comerciales y vehículos. Militarización de Cali y despliegue de fuerzas armadas entre el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. Miedo, angustia y dolor. Ese fue el resultado de la explosión ocurrida a las 2:50 de la tarde del jueves 21 de agosto, de un camión bomba instalado cerca a la Base Aérea Marco Fidel Suárez.

La onda explosiva rompió los vidrios de esta zona del norte de la ciudad y tumbó muchos de...