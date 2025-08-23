No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Las voces de las víctimas del atentado en Cali: estas son sus historias

El Espectador reconstruyó las historias de las víctimas mortales del camión bomba instalado por las disidencias de las Farc el pasado 21 de agosto. Este diario habló también con familiares de algunos de los 77 heridos que dejó el atentado, entre ellos, una menor de tan solo 10 años. Así fue el ataque más fuerte que ha vivido la capital del Valle del Cauca este año.

Gustavo Montes Arias y Gustavo Molina
23 de agosto de 2025 - 03:22 p. m.
Arriba: Martha Lucía Agudelo Martínez y Jhon Alexander Zúñiga. Abajo: Juan Diego Martínez, Cristian Leandro Riascos y Jhon Éder Parra.
Arriba: Martha Lucía Agudelo Martínez y Jhon Alexander Zúñiga. Abajo: Juan Diego Martínez, Cristian Leandro Riascos y Jhon Éder Parra.
Foto: Archivo Particular

Seis civiles muertos, incluyendo a una mujer embarazada y un joven de 17 años, y 77 heridos. Graves daños a edificaciones, locales comerciales y vehículos. Militarización de Cali y despliegue de fuerzas armadas entre el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. Miedo, angustia y dolor. Ese fue el resultado de la explosión ocurrida a las 2:50 de la tarde del jueves 21 de agosto, de un camión bomba instalado cerca a la Base Aérea Marco Fidel Suárez.

La onda explosiva rompió los vidrios de esta zona del norte de la ciudad y tumbó muchos de...

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr

Por Gustavo Molina

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Atentado en Cali

Explosivos

Valle del Cauca

Cali

Disidencias de las Farc

Alias Marlon

Alias Iván Mordisco

Víctimas

Seguridad

Orden público

 

Yesid Lozano(xq8m1)Hace 15 minutos
Esto se enmarca dentro del "modus operandi" pre-electoral de los que se hacen elegir tanto tiempo hace, ofreciendo seguridad. Terror + Miedo = Necesidad de "Seguridad". Pero los ùnicos seguros son los hijos de las èlites quienes nunca militan en grupos armados ni les toca parquearse en los sitios bombardeados, rebuscàndose para su sobrvivencia y la de sus flias. Al otro lado envuelto en el tricolor el condenado se hace notar frente a una tumba, para obtener rèditos electorales malevamente!!!!!!
Juan Antonio Gudziol(45350)Hace 30 minutos
BANDOLA DE ASESINOS NARCOPARACOS, DICIDENCIAS MAFIOSAS Y DELINCUENCIA ASOCIADAS AL CARTEL MUNDIAL DE LA DROGA Y EL CRIMEN
Juan Antonio Gudziol(45350)Hace 32 minutos
CRIMINALES SALVAJES!!!
Melmalo(21794)Hace 1 hora
Duelen mucho estás muertes de inocentes,una insensatez total tanta violencia sin medida.
Watasabi(56195)Hace 1 hora
Esa es la gente a la que hacen sufrir, señores mafiositos, gente común y corriente trabajando para sobrevivir, canallas. Gracias por hacerlos visibles, aunque tiene muchos errores de puro descuido, deberían releerlo y corregirlos
Ver más comentarios
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar