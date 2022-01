Autoridades de Cali piden a empresas implementar el teletrabajo por dos semanas

Las autoridades de la ciudad adelantaron una reunión operativa de estrategias contra el covid. Foto: Alcaldía de Cali

La Alcaldía y Secretaría de Salud de Cali hicieron un llamado a empresarios de la ciudad a que implementen el trabajo en casa durante las próximas dos semanas, ante el significativo aumento de casos de covid-19 en la capital vallecaucana. Miyerlandi Torres, secretaria de Salud, indicó que la recomendación es que empresas o empresarios que puedan desarrollar sus labores de manera virtual, lo hagan durante las siguientes dos semanas, mientras eso no afecte su productividad.

“Queremos decirle a los empresarios que no está dentro de nuestras posibilidades hoy un cierre estricto de la sociedad caleña. Por el contrario, queremos que todo adelantemos teletrabajo, aislamiento voluntario, educación, vacunación”, dijo Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, quien además señaló que en la ciudad está iniciando el cuarto pico, que calificó como “el pico de los no vacunados”.

Debido a esto, la Alcaldía anunció otras medidas, como puntos polivalentes, con atención en vacunación, tomas de pruebas e información, y la activación de una línea de atención para resolver inquietudes sobre la pandemia.

"Estamos iniciando el cuarto pico, lo que llamaríamos el pico de los no vacunados. Vamos a adelantar toda una tarea con puntos de pruebas covid, vacunación e información para la comunidad"





Por su parte, la secretaria de Salud de la capital del Valle del Cauca señaló que la ciudad se encuentra en un momento de “hipercontagio”, con una positividad de 40% en las pruebas realizadas para detectar el covid-19. Según el último reporte de la Secretaría de Salud del departamento, en Cali se registraron más de 3.400 casos nuevos, mientras que la ocupación de camas en la UCI es del 69%, de las cuales el 12% de pacientes tienen covid.

“Es importante resaltar que la derivación en UCI y la mortalidad se está dando en personas no vacunadas, en quienes no tienen esquema completo o quienes no se han aplicado la dosis de refuerzo con más de seis meses de haber recibido su segunda dosis del biológico”, señaló Miyerlandi Torres.

Entre las acciones que desarrollaremos:



1️⃣ Dispondremos de puntos polivalentes (vacunación, pruebas y puntos de información en donde se hará triage).



2️⃣ Activación de Línea COVID ☎️486 55 55 ext. 7.☎️



3️⃣ Habilitamos atención domiciliaria (Teleasistencia, teleconsulta).

La Alcaldía indicó que se hará un seguimiento telefónico a los casos de alto riesgo, es decir de personas mayores de 50 años y no vacunados, así como se está asegurando una mayor capacidad en los servicios para atender a los contagiados en la red hospitalaria, especialmente en las salas de cuidados intensivos.

En cuanto a la vacunación, hasta el momento en Cali se han aplicado 3.100.000 vacunas y al menos el 60% de la población tiene por lo menos una dosis aplicada.

“Estableceremos desde el 5 de enero varios centros polivalentes para toma de muestras covid, para vacunación anticovid y para atención y acompañamiento integral al ciudadano”, manifestó el alcalde de la ciudad.