Así avanza la recuperación del colegio Santa Librada, el más antiguo de Cali

Las obras de restauración de los bloques A y H del Colegio Santa Librada comenzaron el pasado 4 de febrero, luego de que estudios técnicos confirmaran el riesgo de colapso de ambas estructuras. Se trata de los edificios más críticos del complejo educativo fundado en 1823 por el general Francisco de Paula Santander, considerado el colegio público más antiguo de Cali y uno de los más emblemáticos del país.

La intervención hace parte de un proyecto integral financiado con COP 20.000 millones provenientes del empréstito aprobado por el Concejo de Cali. De este monto, COP 15.000 millones están destinados a la recuperación estructural de los bloques A y H, mientras que lo restante se invertirá en estudios y diseños para definir las reparaciones que requerirán los otros nueve edificios del campus.

Una restauración bajo reglas patrimoniales

De acuerdo con la Secretaría de Educación de Cali, la complejidad del proyecto radica en que Santa Librada es un Bien de Interés Cultural (BIC), lo que obliga a que cada intervención cuente con aval del Consejo de Patrimonio Cultural y el Ministerio de Cultura. “No es solo una obra civil. Es un proceso técnico y artesanal que exige profesionales especializados y decisiones cuidadosas”, explicó Niki Blanco, el subsecretario de planeación.

Las obras incluyen reforzamiento estructural, manejo de aguas subterráneas, cambios de cubiertas, adecuación de drenajes, reposición de pisos y recuperación de acabados, todo esto bajo la lupa de respetar las características originales de la edificación.

Del riesgo de ruina a la proyección educativa

El bloque A presenta un deterioro más severo debido a la presencia histórica de un cauce subterráneo, mientras que en el bloque H ya se han adelantado montajes de instalaciones eléctricas y arquitectónicas para garantizar la estabilidad del inmueble. La prioridad es asegurar la estructura antes de avanzar con los acabados finales.

Si el cronograma se cumple en los tiempos establecidos, en 2027 en ambos bloques se volverán a utilizar como aulas especializadas, áreas administrativas y espacios de bienestar.