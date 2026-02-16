Mujer y sus dos hijos resultaron heridos tras explosión de mina antipersona en Tibú

Imagen de referencia. La familia se dirigía a una reunión por las condiciones del colegio donde estudian los niños. Foto: El Espectador - José Vargas

Cuatro personas resultaron heridas por la activación de minas antipersona, en dos hechos que se registraron este fin de semana en el municipio de Tibú, en la región del Catatumbo en Norte de Santander. Entre las víctimas hay dos menores de edad, que se movilizaban junto con su mamá.

El primer caso se presentó en la vereda Miramontes, del corregimiento Pachelí, donde María Aleyda Guerrero, de 40 años, se movilizaba junto a sus dos hijos de 10 y 9 años a una reunión programada por el deterioro de una sede de la Institución Educativa Horacio Olave Velandia, donde los niños cursan tercero y cuarto de primaria.

En el camino, la familia pisó una mina antipersona, lo que les causó lesiones a los tres. Los tres tuvieron que ser trasladados a centros asistenciales en Cúcuta, donde continúan recibiendo atención.

Abrazamos a la comunidad de Miramontes, en Tibú. Nos duele profundamente lo ocurrido con una madre y sus dos hijos, víctimas de una mina antipersona. Las niñas y los niños no pueden ser parte de la guerra.



La escuela es territorio de vida y debe permanecer siempre al margen de… pic.twitter.com/Udr7ShZtyT — MinEducación (@Mineducacion) February 15, 2026

Ante lo ocurrido, el Ministerio de Educación señaló que “informó al AICMA con el fin de activar la ruta de atención a víctimas; y se inició la gestión para realizar la capacitación en el riesgo de minas antipersonal dirigida a la comunidad”.

Adicionalmente, resaltaron que “en contextos de emergencia, los salones comunales habilitados para la enseñanza son bienes civiles que deben permanecer ajenos a cualquier hostilidad. Bajo el principio de distinción, recordamos que convertir los entornos escolares y sus caminos de acceso en escenarios de riesgo mediante la instalación de minas antipersonal constituye una grave infracción que atenta contra la vida y el derecho fundamental a la educación”

El segundo caso se registró en el sector de Versalles de la vereda Orú 7, donde un hombre, identificado como Yeison Paredes Guerrero, de 32 años, quedó atrapado en un campo minado, donde terminó pisando uno de los artefactos.

El hombre tuvo graves heridas en la pierna derecha, por lo que tuvo que ser rescatado por habitantes de la zona y llevado al hospital San José de Tibú. Posteriormente, miembros de la Fuerza Pública lo trasladaron al Hospital Universitario Erasmo Meoz en Cúcuta, donde sigue hospitalizado.

Estos casos han causado preocupación en la región, ya que en los últimos días cinco personas han sido víctimas de minas antipersona. Adicionalmente, continúan los enfrentamientos entre miembros del frente 33 de las disidencias de las Farc y el ELN, que llevan más de un año y han provocado el desplazamiento de más de 80.000 personas de la región.