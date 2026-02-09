Avioneta que cubría la ruta Popayán- Cali se accidentó cerca del aeropuerto

Una avioneta de la empresa Solair S.A.S. sufrió un accidente aéreo cerca al Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, en Cali. Foto: La Aeronáutica Civil

Una aeronave que se moviliza entre Popayán y Cali se accidentó este lunes 9 de febrero. La Aeronáutica Civil informó que la avioneta involucrada en el incidente, perteneciente a la empresa Solair S.A.S.

“La aeronave de matrícula HK-4754, que cubría la ruta Popayán-Cali, sufrió un incidente aproximadamente a cinco millas antes del umbral de la pista del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón”, señaló la entidad en un comunicado oficial.

De acuerdo con la información entregada por la autoridad aeronáutica, el hecho no dejó víctimas fatales ni personas con lesiones de consideración.

Ocupantes y atención de la emergencia

En el interior de la avioneta viajaban el piloto, el copiloto, un médico y un profesional en Atención Prehospitalaria (APH). La Aerocivil confirmó que todos los ocupantes salieron estables tras el impacto y que, al momento del incidente, no se transportaba ningún paciente.

Tras conocerse la emergencia, se activaron los protocolos de seguridad y fueron desplegados equipos de Búsqueda y Rescate (SAR) y unidades del Cuerpo de Bomberos del área, con el fin de brindar apoyo y asegurar la zona donde ocurrió el accidente.

La Aeronáutica Civil indicó que personal de la Dirección Técnica de Investigaciones se desplazó hasta el lugar para adelantar las labores de verificación correspondientes. Las autoridades aeronáuticas iniciaron la investigación para esclarecer las causas del incidente y determinar si existieron fallas técnicas o factores operacionales que influyeran en lo ocurrido.

Por ahora, la operación aérea en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón no se vio afectada y se mantiene la normalidad en los vuelos comerciales.