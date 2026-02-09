Poder en las regiones: estos son quienes manejan los hilos para las elecciones

Las elecciones al Congreso son el 8 de marzo y las presidenciales tienen fecha del 31 de mayo. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Las elecciones al Congreso se acercan. El próximo 8 de marzo, todos los partidos medirán su músculo electoral y, en medio de eso, hay varios nombres que se están moviendo para lograr las mayorías en el Legislativo.

Y entre varias de las listas que la ciudadanía verá en ese llamado a urnas hay nombres que, incluso siendo desconocidos para el grueso de la población colombiana, vienen apadrinados por grandes figuras de la política regional. A pocos días de las elecciones, todos los políticos de vieja data, y los de nueva también, están viendo cómo lograr que sus aliados logren un cupo en el Capitolio.

Con una serie de cuatro capítulos, la sección Política de El Espectador le cuenta las alianzas, apretones de mano y guiños que ya se concretaron para ver cómo logran así sea un puesto en la rama legislativa. Y, todo sea dicho, mostrar entre estructuras, maquinarias electorales y caciques quiénes son los que todavía pueden decir que saben manejar los hilos del poder en el país.

Estos pasarán por Antioquia, el eje cafetero, el Valle del Cauca, los Santanderes, Boyacá y la costa Caribe para delinear los nombres que están detrás del poder en 2026. Y que se juegan las 285 curules (103 senadores y 182 representantes) que se elegirán este 8 de marzo.

El primer capítulo pasó por Antioquia, donde el expresidente Álvaro Uribe y su partido Centro Democrático, así como el alcalde Federico Gutiérrez y su movimiento Creemos, están viendo cómo posicionarse no solo en la Cámara de Representantes, también en el Senado. Y el Partido Liberal y el Partido Conservador no se quedan atrás, pues cada uno tiene nombres como los exsenadores Julián Bedoya y Juan Diego Gómez (quien vuelve a la lista a la cámara alta) para lograr que sus cercanos aterricen en el Legislativo.

También se habló de Caldas y de Risaralda, en donde hay apellidos que quieren consolidarse y dar el salto a la política nacional. Allí está, por ejemplo, Mauricio Lizcano, candidato presidencial con candidatos al Congreso que vienen de fuertes alianzas regionales.

Esta semana se publicará el capítulo sobre Norte de Santander, Boyacá y Santander. En él, se hará un mapeo político de los partidos y los nombres que no solo quieren posicionarse en una de las ramas del poder, sino que también están buscando alianzas para las presidenciales.

