Ataque sicarial dejó un muerto y varios heridos en el oriente de Cali

Sobre la avenida Ciudad de Cali con carrera 39, en el barrio El Vallado, en el oriente de la capital vallecaucana, se registró sobre las 7:00 p.m. una balacera que terminó con la muerte de una persona y varias heridas. Al parecer, sujetos que se movilizaban en motocicletas dispararon contra una camioneta blindada marca Toyota, que transitaba por la zona.

“La Policía Metropolitana, a través de la Policía Judicial y el CTI, se encuentran en proceso de verificación de un incidente que ha sucedido en las últimas en el barrio El Vallado. Esperamos tener resultados muy pronto sobre los afectados y también sobre los responsables de este incidente”, aseguró el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jairo García.

Por su parte, la Policía de Metropolitana de Cali indicó que trasladaron a los heridos a varios centros asistenciales, así como confirmó que una de las víctimas falleció por la gravedad de las heridas.

A la par, el general Henry Bello, comandante de la Policía de Cali, aseguró que adelantan las investigaciones para dar con los responsables y determinar las causas del ataque. “Por el momento tenemos una persona que falleció en un centro asistencial. Hay varias personas lesionadas y estamos en ese proceso investigativo de manera conjunta con la Fiscalía General de la Nación”, aseguró.

Según la comunidad, se escucharon más de 10 detonaciones y los atacantes se movilizaban en dos motocicletas de alto cilindraje, desde donde dispararon contra el conductor, el copiloto y una ventana de los puestos de atrás.