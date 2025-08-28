Vandalizaron fachada de una sinagoga en Cali con grafitis antisemitas

El Ministerio del Interior calificó el hecho como una grave afrenta a la convivencia, al respeto por la diversidad y a la libertad religiosa. Foto: @CCJCOLOMBIA

La sinagoga de la Sociedad Hebrea de Socorros, el templo judío más antiguo de Cali, fue vandalizado el pasado 27 de agosto. Según denunció Marcos Peckel, director de la confederación de comunidades judías de Colombia, fueron pintados grafitis antisemitas en la fachada.

“En el grafiti se hace una comparación entre la estrella de David, que ha sido el símbolo del pueblo judío por más de 3.000 años, y la esvástica nazi. También el hecho de que el grafiti es una plantilla, o sea que alguien premeditadamente hizo una plantilla y lo pintó”, añadió Peckel.

Sumado a esto, señaló que “no es alguien que haya cogido un aerosol a pintar algo, por lo tanto, fue premeditado y no sabemos dónde más se va a usar”, por lo que pidió a la Policía que realice una investigación para encontrar a los responsables.

Esto nos pintaron en una sinagoga en Cali. Grafitis antisemitas. La retórica antijudia diaria no es gratuita y constituye instigación al odio y al antisemitismo. Muy preocupante a la luz de lo que hemos visto en otras partes. pic.twitter.com/pHQexYvQl0 — CCJC (@ccjcolombia) August 27, 2025

Finalmente, Peckel resaltó que “la retórica antijudía diaria no es gratuita y constituye instigación al odio y al antisemitismo. Muy preocupante a la luz de lo que hemos visto en otras partes”.

Ante lo ocurrido, la Dirección de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior rechazó que la sinagoga fuera vandalizada “con mensajes ofensivos en contra de la comunidad judía en Colombia”, por lo que indicó que “este hecho constituye una grave afrenta a la convivencia, al respeto por la diversidad y a la libertad religiosa”.

De igual forma invitaron a rechazar “de manera categórica cualquier instrumentalización de la religión en conflictos bélicos o políticos y hacemos un llamado a la ciudadanía a preservar la armonía, el diálogo y el respeto mutuo como pilares de la construcción de paz y de una sociedad incluyente”.

Por el mismo camino, Marina Rosenberg, vicepresidenta de la Liga Antidifamación, expresó que “cuando líderes políticos difunden mensajes de odio contra los judíos, envían una peligrosa señal: legitiman la violencia y dan carta blanca a quienes buscan agredir”.

A la par, la Subdirección de Libertad de Culto y Conciencia de la Gobernación del Valle del Cauca indicó que “ninguna expresión de odio, intolerancia o violencia puede tener cabida en nuestra sociedad. En tal sentido, hacemos un llamado urgente a todas las instancias gubernamentales, civiles y a la ciudadanía en general a bajar el tono de los discursos y mensajes que promuevan la división, el odio o la discriminación”.