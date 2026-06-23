Bus escolar se volcó en el barrio Altos de Meléndez, Cali, y dejó tres menores heridos

El bus escolar se volcó en una vía de descenso del sector y terminó sobre uno de sus costados. Foto: Alcaldía de Cali - Secretaría de Movilidad

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Tres menores de edad resultaron lesionados tras el volcamiento de un bus escolar en la zona de ladera de Cali, en el sector de Alto Meléndez, durante la mañana de este martes 23 de junio.

El vehículo, de placas VCK 601, que transitaba por una vía de descenso en zona de ladera, perdió el control, se salió de la calzada y terminó volcado sobre uno de sus costados. Una de las hipótesis que todavía debe ser verificada por las autoridades es el derramamiento de aceite sobre la vía, lo cual habría producido el accidente.

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Al respecto, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali informó que al llegar al sitio encontró la mancha de ACPM de aproximadamente 300 metros lineales, razón por la que se realizaron labores de contención con aserrín para evitar otros riesgos en la zona.

Lo que se sabe hasta el momento

Desde la Secretaría de Movilidad de Cali se confirmó que en el hecho tres menores de edad resultaron lesionados, quienes fueron trasladados a centros asistenciales en ambulancias de la red privada de salud para su valoración médica.

Según la información oficial de la alcaldía, este hecho involucró a 16 estudiantes de la IEO La Buitrera, sede San Gabriel “quienes, en su mayoría, no presentan lesiones aparentes. Sin embargo, una estudiante registra afectación en una mano y está recibiendo atención médica; seis estudiantes fueron trasladados para la Clínica Cali y tres para la Clínica Colombia para valoración y seguimiento”.

Los organismos de emergencia adelantan labores de control y prevención mientras se retira el vehículo y se logra la normalización del tránsito en el sector. Hasta el momento, no hay reporte de novedades por parte de las autoridades sobre la situación.

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