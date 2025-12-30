Buscan a hombre que desapareció en los Farallones de Cali

Parque Nacional Natural Farallones de Cali. Foto: Parques Nacionales Naturales

Un amplio operativo de búsqueda tienen activadas las autoridades en los Farallones de Cali, donde, en la noche del pasado 28 de diciembre, se registró la desaparición de Cristian Alexander Muñoz Correa, quien realizaba una caminata por una zona en la que se prohibió su acceso por la dificultad para recorrerla.

“Tenemos desplegado el equipo de búsqueda y rescate del cuerpo en montaña de Bomberos y la Cruz Roja. También contamos con el acompañamiento de los guardabosques de Parques Nacionales. Son más de 15 unidades en terreno y haciendo el seguimiento desde el PMU”, explicó Nicolás Suárez, subsecretario de Gestión del Riesgo de Cali.

Sumado a esto, el funcionario indicó que de la desaparición se supo el lunes 29 de diciembre, cuando los familiares del sujeto indicaron a las autoridades que no había regresado de la caminata.

Ante esto, se instaló un Puesto de Mando Unificado para coordinar las acciones, mientras la familia señaló en redes sociales que en el momento de la desaparición el hombre llevaba una chaqueta con capucha y manchas azules, mangas con franjas grises, y zapatillas negras.

Ante las dificultades para ingresar al terreno, en el parque se encuentran cuatro unidades de Parques Nacionales, seis bomberos de Cali y una máquina especializada BRS, destinada a labores de rescate en escenarios de difícil acceso.

Adicionalmente, hay siete rescatistas de la Defensa Civil, una camioneta 4×4 y una unidad de rescate especializada, además se unieron cinco voluntarios de la Cruz Roja.

Las autoridades pidieron el apoyo a la comunidad a brindar cualquier información que pueda dar con el paradero de Muñoz Correa. Sumado a esto, recordaron la importancia de transitar estas zonas dentro de los horarios permitidos y las zonas señaladas, ante la dificultad para recorrer el terreno.