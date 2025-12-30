El proyecto por el que la contraloría formuló cargos contra el gobernador de Antioquia

Andrés Julián Rendón fue alcalde de Rionegro entre 2016 y 2019. Foto: Gobernación de Antioquia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Contraloría de Antioquia formuló cargos contra el gobernador Andrés Julián Rendón por presuntas irregularidades en un proyecto de ciclorrutas que se llevó a cabo en Rionegro, cuando el político fue alcalde del municipio. Según el ente de control, se habría dado un detrimento de más de COP 26.186 millones. En respuesta, el mandatario ha cuestionado la investigación y asegura que detrás habría intereses políticos.

Lea: Polémica en Barrancabermeja: Concejo redujo subsidio en recibo del agua a estratos más bajos

El cuestionado proyecto

El contrato por el que es cuestionado el gobernador se firmó cuando fue alcalde de Rionegro (2016 - 2019). Se contrató en 2017 y hacía parte del proyecto de cicloinfraestructura que promovió el entonces gobernador Luis Pérez.

El proyecto incluía la estructuración técnica de las obras con las que se buscaba construir cerca de 500 kilómetros de vía para este medio de transporte sostenible, en tres subregiones de Antioquia, en las que estaban Rionegro y Marinilla.

Para realizar las obras se firmó un contrato interadministrativo entre la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA) e Indeportes Antioquia por 34.458 millones de pesos, pero las obras no se realizaron de la forma como se acordó (se redujeron los kilómetros intervenidos a 143,5) y, según la Contraloría, esto habría generado detrimentos por COP 26.186 millones, que es lo que se desembolsó del contrato.

Le puede interesar: Las causas del incendio en el comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga

Con la formulación de cargos, la Contraloría señaló que se evidenciaron debilidades en la etapa precontractual del proyecto, que terminaron en la contratación que no cumplió con los objetivos. Por ello no solo se investiga al gobernador, sino también a Hernán Darío Elejalde, exgerente de Indeportes, Rodrigo Hernández, exgerente de la Edeso, y a siete exfuncionarios.

La respuesta de Andrés Julián Rendón

Tras conocerse la noticia, el gobernador aseguró que se trata de una “actuación inusitada” por parte de la contralora departamental, Enedith González, a tan solo tres días de dejar su cargo, por lo que asegura que la funcionaria se está extralimitando en sus funciones y por consiguiente va a pedir la nulidad de la acción.

“Los puntos críticos de las ciclorrutas están contratadas por esta administración. La razón de este desesperado accionar: a la Contralora saliente le negaron la creación y nombramiento de cerca de 200 cargos”, dijo Rendón refiriéndose a la reforma que la saliente contralora hizo y que negó la Asamblea de Antioquia para la modificación de cargos dentro de la entidad.

En respuesta, la Contraloría señaló que la investigación ha cumplido el debido proceso desde 2022, cuando se abrió el proceso, por lo que rechazan los señalamientos de persecución o motivación política.