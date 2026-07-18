Cali inauguró nueva ruta directa a Fort Lauderdale

Avianca será la aerolínea encargada de cubrir la ruta Cali-Fort Lauderdale. Foto: Cortesía Avianca

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Cali estrenó una nueva conexión con Fort Lauderdale (Estados Unidos) operada por Avianca con frecuencia diaria. El pasado jueves 16 de julio se dio la apertura del corredor internacional en el marco de la búsqueda del crecimiento de Cali como destino turístico.

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De acuerdo con la Alcaldía Distrital, entre enero y mayo de 2026 llegaron a Cali 24.754 visitantes procedentes de Estados Unidos, cifra que equivale al 30.7 % del total de turistas internacionales recibidos por la capital vallecaucana durante ese periodo.

Mabel Lara, asesora de proyectos estratégicos de la Alcaldía de Cali, afirmó que “esta nueva conexión refleja el trabajo que hemos venido desarrollando para fortalecer la internacionalización de Cali y hacer de la ciudad un destino cada vez más competitivo. Estados Unidos es un aliado estratégico para Cali y esta ruta fortalece esa relación”.

Según la Alcaldía, entre los sectores que más se beneficiarán con la nueva operación aérea se encuentra el de la salud, pues en los primeros cinco meses del año, la capital vallecaucana recibió 3.826 pacientes extranjeros que se trasladaron para atenderse médicamente, con un incremento del 27.5 % frente al mismo lapso del 2025.

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María Fernanda Campuzano, secretaria de Turismo Distrital, destacó que “la conexión entre Cali y Fort Lauderdale fortalecerá segmentos estratégicos como turismo de salud, turismo de negocios y turismo vacacional. La conectividad es hoy uno de los principales factores de competitividad para un destino turístico: cada nuevo vuelo representa más visitantes, más empleo y más oportunidades para los caleños”, afirmó la funcionaria.

La inauguración de la ruta hacia el sur de Florida forma parte de una estrategia más amplia liderada por la Secretaría de Turismo Distrital, que trabaja de la mano con Avianca, el Gobierno Nacional, ProColombia y otros actores del ecosistema turístico para activar este ámbito de la economía de la ciudad.