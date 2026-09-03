Cierran la avenida Cañasgordas este domingo: conozca horarios y rutas entre Cali y Jamundí

Los trabajos hacen parte de la ampliación de la avenida Cañasgordas y contemplan el montaje de la estructura metálica del nuevo puente vehicular. Foto: Secretaría de Movilidad

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La avenida Cañasgordas tendrá un cierre vehicular este domingo 6 de septiembre, entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m., debido a los trabajos de izaje de la estructura metálica del nuevo puente sobre el río Pance, en el sector de La Viga, al sur de Cali. La medida busca garantizar la seguridad durante las maniobras de instalación.

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De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Cali, la restricción se aplicará en el tramo comprendido entre la carrera 159 y las canchas de fútbol La Troja. Durante las 12 horas de intervención habrá acompañamiento de agentes de tránsito y se habilitaran en los extremos del sector cerrado.

Estas son las rutas habilitadas

Los conductores que necesiten desplazarse entre Cali y Jamundí deberán tener en cuenta los desvíos establecidos por las autoridades:

En sentido Jamundí-Cali: la recomendación es utilizar la vía Panamericana, continuar hasta la glorieta de Alfaguara y posteriormente tomar la avenida Cañasgordas hasta el sector de las canchas de la Troja.

En sentido Cali-Jamundí: los vehículos serán desviados hacia la carrera 127 para conectar posteriormente con la vía Panamericana y evitar el tramo cerrado. Los conductores que lleguen hasta los extremos del área de intervención podrán utilizar los retornos habilitados para continuar su recorrido.

¿Por qué cerrarán la vía?

El cierre se debe a las maniobras necesarias para instalar la estructura metálica del nuevo puente vehicular sobre el río Pance, una intervención relacionada con las obras de ampliación y adecuación de este corredor del sur de Cali.

Según explicó Luis Fernando Escobar Nieto, subsecretario de Servicios de Movilidad, “el uso de maquinaria y grúas para el montaje de las vigas requiere mantener despejado el sector durante la jornada”.

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Las autoridades recomendaron a los ciudadanos planear sus recorridos con anticipación, utilizar las rutas establecidas y atender las indicaciones de los agentes de tránsito para evitar mayores afectaciones en la movilidad.