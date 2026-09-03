Río Manzanares arrastró toneladas de basura hasta la bahía de Santa Marta, ¿qué pasa?

Ambientalistas han advertido que durante las crecientes incluso han llegado al río objetos de gran tamaño, como colchones, neveras y camas que posteriormente terminan en el mar. Foto: redes sociales

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Las lluvias registradas en Santa Marta provocaron una creciente del río Manzanares que arrastró una gran cantidad de residuos sólidos hasta la bahía. Un video muestra como el agua, de tonalidad marrón llega a la mar acompañada de plásticos y otros desechos que permanecían acumulados en distintos puntos de la ciudad.

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La situación volvió a encender las alertas por el impacto de los residuos en el ecosistema marino-costero y por las condiciones de los canales y quebradas de la ciudad, especialmente ante el propósito de nuevas lluvias. Tanto el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo como el concejal Enrique González se han referido a la problemática y han llamado la atención sobre la disposición de basuras y la necesidad de reforzar las labores de limpieza y prevención.

Basura que termina en el mar

El río Manzanares desemboca directamente en la bahía de Santa Marta, por lo que los aumentos de su caudal pueden facilitar el traslado de desperdicios provenientes de canales, quebradas y otros sectores. El ambientalista César Ausgutso Molina advirtió que “durante crecientes anteriores han sido arrastrados objetos de gran tamaño; camas, neveras y hasta colchones han llegado al río y posteriormente al mar”.

La Oficina de Gestión del Riesgo del Distrito también identificó la disposición inadecuada de residuos sólidos y la obstrucción de canales como factores que pueden contribuir a las inundaciones. En jornadas anteriores de limpieza realizadas en la cuenca y la desembocadura del Manzanares fueron encontrados plásticos, llantas y escombros.

En una de esas intervenciones se retiraron 23 toneladas de residuos de la desembocadura, con el objetivo de mejorar el flujo del río antes de las temporadas de lluvias.

Piden limpiar canales ante nuevas lluvias

Ante los pronósticos de nuevas precipitaciones en lo que queda de la semana, el concejal de Santa Marta Enrique González pidió adelantar trabajos preventivos en los puntos donde se acumulan desechos y advirtió que la situación podría favorecer nuevas inundaciones.

González también cuestionó el servicio de recolección de residuos en la ciudad y recordó que el Concejo Distrital autorizó al alcalde Pinedo para iniciar estudios relacionados con el futuro modelo de prestación del servicio, cuyo esquema actual se acerca a su vencimiento en marzo de 2027. “Definitivamente lo que está ocurriendo con la recolección de estos residuos hoy está generando mucho traumatismo y la conclusión es que el sistema no está funcionando en debida forma”.

Basura que termina en el mar

Para el líder ambiental José Anchila, el arrastre de residuos hasta la bahía representa una amenaza para el ecosistema marino-costero, especialmente por la presencia de plásticos y otros elementos que pueden permanecer durante largos periodos en el ambiente.

El problema se intensifica por las fuertes lluvias, cuando el aumento del caudal y el agua movilizan los residuos acumulados en canales, quebradas y otros sectores de la ciudad. Como el río Manzanares desemboca directamente en la bahía, estos desechos pueden terminar en el mar.

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La Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta (ESSMAR E.S.P.) ha explicado que las redes de alcantarillado están diseñadas principalmente para transportar aguas residuales y no grandes volúmenes de agua lluvia, porque la ciudad no tiene una red de acueducto que separe las aguas.

Por esta razón, en reiteradas ocasiones el aumento de las precipitaciones ha obligado a activar un plan de contingencia por la obstrucción de rejillas con basura, maleza y otros elementos, que además terminan desbordando las aguas residuales por la ciudad.

Por eso, el llamado de autoridades y ambientalistas es a reforzar la limpieza de canales y puntos de acumulación antes de nuevas lluvias, para reducir tanto el riesgo de inundaciones como la cantidad de residuos que terminan en la bahía de Santa Marta.