Claro compensará a clientes por cortes en el servicio en Cali

Claro Colombia anunció la compensación de dos días de servicio para los usuarios que se vieron afectados en Cali, por el corte a las fuentes de energía que realizó en los últimos días Emcali, en el sur y oriente de la ciudad, por cuenta de las disputas por el pago de conexiones ilegales que tendría la empresa de Telecomunicaciones.

Lea: Disputa entre Emcali y Claro: ¿por qué no hay internet en algunos puntos de Cali?

Ante esto, Claro anunció que ya hizo el pago del valor que estaba en proceso de conciliación, así como solicitó a la empresa de servicios públicos acelerar el restablecimiento de la energía en los puntos, “dado que el contrato entre las partes no está sujeto al régimen de prestación de servicios públicos domiciliarios sino a los de compartición de infraestructura de telecomunicaciones, por lo que la desconexión realizada fue ilegal”.

Así mismo, Claro resaltó que la desconexión se dio a partir del domingo 6 de febrero, fecha en la que también se comenzó a ofrecer el servicio de fibra óptica de Emcali, por lo que pidieron a la “Superintendencia de Servicios Públicos, Superintendencia de Industria y Comercio, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Ministerio de Minas, Fiscalía, Procuraduría y a todos aquellos que ejercen autoridad, para que no permitan que los directivos de Emcali realicen este tipo de acciones claramente contrarias a la competencia”.

La disputa entre las dos compañías inició luego de que, en 2018, Empresas Municipales de Cali (Emcali, que es una compañía dedicada a la prestación de servicios públicos) inició una reorganización estratégica en la que se encontraron 172 equipos de Claro no censados y que tampoco contaban con autorización, cuyo consumo superaba los más de $19.000 millones.

Tras un acuerdo, Claro pagó alrededor de $7.000 millones en enero de este año, acordó financiar el restante por cerca de $12.342 millones y aseguró a sus usuarios que la situación no los afectaría, pero, según Emcali, a la par Claro interpuso acciones legales para no pagar el resto del dinero y no cumplió con los plazos establecidos, por lo que el fin de semana se activaron cuadrillas para cortar las fuentes de suministro.

En respuesta, Claro informó que pagó, el domingo 6 de febrero, lo que le debía a Emcali para no perturbar el servicio de los usuarios, así como indicaron que “se reserva el derecho de tomar toda acción legal y penal que dé lugar para defender el correcto acceso a Internet en la ciudad”.