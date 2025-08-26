Comerciantes afectados por atentado en Cali denunciaron falta de apoyo

Imagen de referencia. Comercios y viviendas tuvieron afectaciones en techos, ventanas, puertas y vidrios. Foto: EFE - Ernesto Guzmán

Comerciantes y habitantes de los barrios afectados por el atentado con camiones bomba en inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez en Cali denunciaron que no les han brindado ayudas concretas y que les ha tocado restaurar sus viviendas y negocios por sus propios medios. Según los afectados, las autoridades que visitaron la zona realizaron un censo y tomaron fotografías, pero no han vuelto.

“Estamos vendiendo la mercancía al costo, incluso por debajo del costo para suplir los daños que hubo. Tuvimos daños en la materia prima, en el almacén, el techo, los baños se volvieron una nada”, expresó Valentina Ramírez, dueña de un local de muebles a El País.

En el caso del local de muebles las pérdidas han sido de casi 25 millones de pesos, pero en otros casos las afectaciones fueron mayores, como en una fábrica industrial en la que se cayó toda la cubierta, partes de equipos de trabajo, entre otros elementos que alcanzarían los 150 o 200 millones de pesos.

Otros vecinos con viviendas en el sector tuvieron afectaciones en techos, ventanas, puertas y vidrios y les ha tocado restaurarlos por cuenta propia. También denunciaron la falta de ayuda psicológica tras el impacto emocional del atentado. “Tuve afectaciones en los oídos y psicológicamente también porque es imposible conciliar el sueño”, agregó la mujer.

Las lluvias han exacerbado las afectaciones y los comerciantes mencionan que los protocolos de seguridad y restricciones en la movilidad que están manejando las autoridades también están afectando las ventas.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico, Óscar Eduardo Vivas, afirmó que están en el proceso de caracterización de los negocios afectados para poder brindarles las ayudas. “A todos los que se vieron afectados, vamos a tener una oferta. Por ejemplo, el fondo Valle INN+ que sale en la última semana de septiembre para que ellos puedan reponer lo que perdieron debido a este acto de terrorismo”, dijo.

Además, mencionó que la Gobernación en conjunto con la Alcaldía, la Cámara de Comercio y el sector privado avanzan en una campaña de recaudación de fondos por medio de un Vaki, entre otras estrategias para que los microempresarios se les facilite vender en ferias y canales digitales mientras la zona permanece con restricciones.