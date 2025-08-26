Interpondremos los recursos que la ley permita: alcalde de Tunja tras destitución

Mikhail Krasnov tenía un contrato vigente con la UPTC 10 meses antes de las elecciones en las que fue elegido como alcalde de Tunja. Foto: Facebook Mikhail Krasnov

Tras conocerse el fallo en primera instancia de la Procuraduría que inhabilitó y destituyó por 14 años al alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, el mandatario publicó un video en sus redes sociales en el que señaló que está tranquilo, continúa en el cargo y apelará la decisión.

Los cuestionamientos contra Krasnov surgen por un contrato que firmó en diciembre de 2022 con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia como docente e investigador en la maestría en Economía, es decir 10 meses antes de las elecciones de octubre de 2023, en las que fue elegido como alcalde. Por esto, el ente de control determinó que se violó el régimen de inhabilidades y lo destituyó.

Sobre esto, Krasnov aseguro que “debo ser enfático en que antes de iniciar mi ejercicio político consulte a varios abogados, quienes manifestaron que ser profesor no constituye ningún impedimento. Esto fue probado dentro del proceso. No entendería si esto no fuese tenido en cuenta, pues de mi parte no hubo mala fe a través de mi abogado interpondremos todos esos recursos que la ley nos permite”.

🚨 Muchachos, no se dejen confundir: sigo siendo su alcalde y desde este despacho trabajaré 24/7 por Tunja.

Ser profesor nunca fue un impedimento, la justicia lo demostrará.

Aquí seguimos firmes, con Dios y con ustedes. 🙌 pic.twitter.com/K2uYCWp7tT — Mikhail Krasnov (El Profe) (@ElRusoAlcalde) August 26, 2025

Adicionalmente, en el video publicado en redes sociales Krasnov indicó que “interpondremos todos los recursos que la ley nos permite”, por lo que mientras los recursos se resuelven, Mikhail Krasnov seguirá siendo alcalde de Tunja.

Este no es el único proceso contra Krasnov. En la sección Quinta del Consejo de Estado está pendiente por resolver el proceso en segunda instancia que definirá si se mantiene o no la anulación de su elección que hace unos meses hizo el Tribunal Administrativo de Boyacá, por la violación al régimen de inhabilidades.

A la par, el próximo 9 de septiembre se espera que la Fiscalía le impute al alcalde de Tunja los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigos. Esto es por el polémico contrato que la alcaldía le entregó al abogado Juan Sebastián Ramírez en Ecovivienda, días después de que retiró una demanda de nulidad de la elección de Krasnov.