Los pueblos que empiezan a reconstruirse tras el terremoto

Habitantes de distintos municipios del Valle se unen para remover escombros, reparar viviendas y ayudar a sus vecinos tras el terremoto. Foto: Yeison Martínez

Tres semanas después del terremoto del 10 de agosto, con el polvo disipado y más claridad de la magnitud de los daños, la urgencia se centra en devolverles un techo a quienes lo perdieron todo. En medio de la incertidumbre, las comunidades han encontrado una primera herramienta para dar respuesta, sus propias manos.

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