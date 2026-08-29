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Los pueblos que empiezan a reconstruirse tras el terremoto

La organización de las comunidades ha sido clave para comenzar a levantar techo y paredes en las zonas donde se requieren rápidas respuestas de vivienda.

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Itzel Martínez Sarmiento
30 de agosto de 2026 - 12:38 a. m.
Habitantes de distintos municipios del Valle se unen para remover escombros, reparar viviendas y ayudar a sus vecinos tras el terremoto.
Habitantes de distintos municipios del Valle se unen para remover escombros, reparar viviendas y ayudar a sus vecinos tras el terremoto.
Foto: Yeison Martínez

Tres semanas después del terremoto del 10 de agosto, con el polvo disipado y más claridad de la magnitud de los daños, la urgencia se centra en devolverles un techo a quienes lo perdieron todo. En medio de la incertidumbre, las comunidades han encontrado una primera herramienta para dar respuesta, sus propias manos.

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Por Itzel Martínez Sarmiento

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