Confirman liberación de la médica Daniela Hernández, secuestrada en Sevilla, Valle

La Personería de Sevilla y la delegación delegado regional ONU para el Valle del Cauca confirmaron la liberación de la médica Daniela Hernández Montoya, quien el pasado 14 de agosto fue secuestrada en el casco urbano del municipio, cuando fue a recoger a sus dos hijos al colegio.

“Desde la Personería municipal de Sevilla queremos informarle a toda la comunidad que en este momento podemos confirmar por fuente muy confiable que la doctora Daniela Hernández ha retornado a la libertad y se encuentra afortunadamente en este momento con su familia”, indicó Jhon Eduard Osorio Londoño, personero de Sevilla.

Sumado a esto, el funcionario indicó que: “agradecemos a Dios porque las oraciones de toda la comunidad que se unieron en este único y especial propósito tuvieron el efecto que tanto esperábamos y era que Daniela retornara a su lugar, a su familia y a toda la comunidad que con tanta fe esperábamos por ella”.

La liberación se dio luego de intermediación de organizaciones humanitarias y manifestaciones de habitantes de Sevilla, quienes además de velatones realizaron manifestaciones por la liberación de la reconocida médica en la región.

El secuestro se registró en la tarde del pasado 14 de agosto, cuando la mujer transitaba en su camioneta Toyota TXL blanca, en la que fue a recoger a sus hijos. Cerca del colegio San Luis, sujetos armados interceptó a la familia y la obligó a subir al carro para posteriormente, como lo evidenciaron cámaras de seguridad, sacarla del casco urbano del municipio.

Los menores de edad fueron liberados en la noche de ese mismo días, pero de la mujer no se volvió a tener información desde ese día, por lo que las autoridades locales anunciaron una recompensa de $50 millones, funcionarios de la Policía y la Fiscalía unieron esfuerzos para dar con el paradero de la galena, mientras organizaciones humanitarias como el CICR unieron esfuerzos para mediar por su liberación.