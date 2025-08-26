Tras atentado, se cancelaron siete eventos internacionales programados en Cali

La explosión dejó más de 70 heridos y siete heridos. Foto: EFE - Ernesto Guzmán

Una preocupación se generó en Cali, tras el atentado que se registró el pasado 21 de agosto en cercanías de la base aérea y por la que Estados Unidos hizo una alerta a sus ciudadanos de visitar la ciudad. Para las autoridades locales, este tipo de llamados puede afectar al turismo de la ciudad.

“A mí me preocupa mucho la situación que estamos viviendo en Cali de terrorismo, porque termina afectando justamente la imagen de la ciudad. Solo por la bomba del jueves pasado se cancelaron siete grandes eventos que se iban a realizar acá este año. Y aunque es secundario, obviamente teniendo en cuenta la pérdida de vidas humanas, sí es un daño que se le hace a la reputación de la ciudad”, indicó el alcalde Alejandro Eder.

Sumado a esto, la secretaria de Turismo, Mábel Lara, se refirió a la alerta que lanzó Estados Unidos a sus ciudadanos y aseguró que este tipo de ataques en la ciudad no debería afectar la imagen de la ciudad en el mundo, aunque reconoce, como Eder, que puede afectar el turismo.

“Evidentemente, una alerta como esta afecta el turismo, pero somos una ciudad colombiana y no es la primera vez que se lanza esa alerta en el país, y aquí lo que estamos haciendo es que seguimos apostándole a Cali con una visión de largo aliento, y debemos seguir”, dijo la secretaria.

La advertencia a ciudadanos estadounidenses se dio días después del atentado en la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez en Cali, que dejó más de 70 heridos, tres de los cuales continúan en estado crítico, y la muerte de siete personas.

El Gobierno de Estados Unidos pide a quienes tiene previsto viajar a Cali o Valle del Cauca “reconsiderar ir a esta zona”, ante no solo por la amenaza, sino además por “los delitos violentos, como el robo a mano armada y el homicidio, son comunes”.

Sobre las afectaciones que provocó el atentado, la alcaldía de Cali ha señalado que alrededor de 150 viviendas tienen algún tipo de daño. Para apoyar a las víctimas, la alcaldía, la gobernación y las organizaciones privadas se unieron para recoger fondos y apoyar a los pequeños y medianos empresarios en la zona del atentado.