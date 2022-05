Denuncian estafas para sacar cita del pasaporte en Cali, Valle del Cauca

Los estafadores generan citas inexistentes y brindan códigos QR falsos para engañar a las personas.

Las dificultades de los caleños para conseguir citas de expedición y renovación de pasaporte, han dado pie para que inescrupulosos estén estafando en la capital del Valle del Cauca, ya que cada lunes, que se habilitan 1.200 citas, se acaban en muy poco tiempo.

(Le puede interesar: Piden cancelar congreso internacional del porno en Barranquilla)

“Los estafadores generan en algunos casos citas inexistentes y brindan un falso código QR que, al momento de acercarse a los módulos, por obvias razones no funciona. Causan una estafa y represamiento de personas en la oficina de pasaportes”, señaló el secretario de seguridad del Valle, Camilo Murcia, quien recalcó que la cita para sacar el pasaporte es completamente gratuita.

“La cita tiene un costo de $45.000, me da su número de cédula, la fecha del primer pago y el número de teléfono. El dinero me lo cancela cuando yo le saque la cita, tengo agenda disponible para hoy y le envío un enlace para que verifique en la página de la gobernación”, dijo uno de los estafadores contactados por Blu Radio, a quien una de sus víctimas denunció cuando realizó el pago, ya que luego de ello, desapareció.

(También puede leer: La millonaria multa que deberá pagar una mujer que abandonó un gato en Bucaramanga)

La Gobernación del Valle del Cauca interpuso una denuncia ante la Fiscalía por la estafa y falsificación de estos documentos, puesto que en febrero de este año la autoridad departamental ya había lanzado una alerta por esta misma problemática.

(Le puede interesar: Al menos 13 estudiantes de Barrancabermeja resultaron intoxicados con un purgante)

Esta modalidad de estafa también se ha presentado en otros departamentos, como Santander, donde algunas personas han llegado a pagar hasta $250.000 por agendar una cita y renovar su pasaporte. “Ante el aumento de denuncias por estafa, informamos que la cita para tramitar el pasaporte es gratis. Envío un mensaje a los usuarios para que no caigan en la trampa, y que no paguen a terceros por un servicio que no tiene costo”, dijo a Vanguardia Jessika Moreno, coordinadora de la Oficina de Pasaportes de la Gobernación de Santander.