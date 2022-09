Día sin carro y moto en Cali: hombre disparó porque le inmovilizaron su vehículo

El hombre fue detenido por las autoridades, tras disparar al aire y contra una patrulla de Policía. Foto: Captura de pantalla

Las autoridades en Cali capturaron a un hombre, que en medio de un acto de intolerancia, sacó un arma y disparó en dos ocasiones al aire y en contra de una patrulla de la Policía, luego de que le inmovilizaron su moto en el Día sin carro y sin moto en la ciudad.

En un video difundido en redes sociales, el sujeto señala que tiene el salvoconducto del arma y justifica la forma en la que actuó. “Estoy ofuscado, disparé al aire, disparé al piso y ¿qué tiene de malo? No esto atentando contra la vida de otra persona, simplemente lo hice por descargar mi rabia. Me acabaron de quitar la moto que compré hace dos semanas y resulta que no tiene papeles. Yo sabía que no puedo moverme en moto, pero salgo a la 1:00 de la mañana del trabajo y mi seguridad vale más que cualquier cosa”.

Se registra un caso de intolerancia , los hechos ocurrieron en la avenida 5 , guardas de tránsito detienen a un motociclista el cual no tiene permiso para circular en el día sin carro, enojado saca un arma traumática y hace dos disparos poniendo en riesgo a otras personas. pic.twitter.com/UUDpr82QZO — Viva Las Noticias Cali (@vivalasnoticias) September 22, 2022

Al respecto, Juan García, coordinador de Tránsito de Cali, indicó a Blu Radio que “tuvimos que hacer unas maniobras para poderlo detener y le pedimos los documentos, no los tenía, tampoco permiso y se le inmovilizó el vehículo entonces el señor ofuscado saca un arma traumática y le dispara a la camioneta por la parte de atrás, yo estoy al interior de la camioneta y él se para al frente y hace otro disparo hacia mi integridad”.

Esta no fue la única imprudencia reportada. En otros videos difundidos por usuarios en redes sociales se ve como un hombre al que detuvo un agente de tránsito patea la motocicleta del funcionario, mientras que dentro de un bus del MIO, un hombre utilizó un cuchillo para robarse el extintor del vehículo.

Durante el Día Sin Carro en Cali, no cesa la inseguridad dentro del sistema masivo. En video quedó registrado cómo este hombre se llevó el extintor de emergencia de un bus articulado del MIO en la troncal del Centro. #VocesySonidos pic.twitter.com/jq7qFKtH4X — BLU Pacífico (@BLUPacifico) September 22, 2022

Hasta el momento, la Secretaría de Movilidad de Cali ha registrado a 60 personas que no han acatado las medidas del Día sin carro y sin moto, así como ha inmovilizado 12 vehículos, por lo que recuerdan a la ciudadanía que la restricción para movilizarse permanecerá hasta las 7:00 p. m.