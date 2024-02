Dilian Francisca Toro dice que no hay fecha para entrega del puente de Juanchito

La mandataria también señaló que vivirá tranquila hasta que se termine el puente. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

La entrega del puente de Juanchito, que unirá a Cali con el municipio de Candelaria, fue uno de los temas que se tocó el primer Bloque Parlamentario del Valle, que se realizó ente la gobernadora Dilian Francisca Toro, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, congresistas y representantes del sector privado en la región.

El tema fue abordado por el representante a la Cámara Duvalier Sánchez, quien cuestionó a la gobernadora por las demoras y fallas en la construcción del puente que lleva más de ocho años en obra y del que se esperaba su entrega en diciembre pasado.

“Yo no lo voy a terminar hasta que no se termine y no voy a decir cuándo lo voy a terminar, entonces para qué vamos a fregar más. Déjenme tranquila, yo voy a vivir tranquila hasta que lo termine” respondió la mandataria frente a las preguntas de los representantes Alfredo Mondragón y Duvalier Sánchez.

Ante la respuesta de la mandataria, Duvaleir Sánchez afirmó que “es el problema más incómodo, todos los días, en la mañana y en la tarde, para 30.000 personas que no encontraron vivienda en Cali y se tuvieron que ir a vivir a Ciudad del Campo, Poblado Campestre o al norte del Cauca”.

Por su parte, la gobernadora señaló que “estoy trabajando 24 horas para disminuir el tiempo de poder hacerlo”. Uno de los asistentes preguntó si había trabajadores las 24 horas, ante lo cual la mandataria señaló que sí. Sin embargo, habitantes de la zona han manifestado que por momentos no se ven trabajadores en el proyecto.

La mandataria también señaló que “vamos a terminar la calzada del norte con asfalto y eso para poder dar viabilidad a doble vía y empezar a terminar la otra calzada y los accesos. Así es más fácil porque se va a tener doble vía, eso es lo primero que vamos a hacer porque eso no se había planteado, pero se planteó ahora”.

Pese a que la exgobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, había prometido que entregaría la obra en diciembre, eso no se cumplió e indicó que la entrega quedaría en manos de Dilian Francisca.

Antes de posesionarse, Toro aseguró que la obra estaría lista el primer trimestre del 2024. Aunque la gobernadora no quiso socializar la fecha de entrega, el congresista Duvalier, alertó que de acuerdo con el otrosí número 34, la fecha límite es el 31 de marzo.

Las obras del nuevo Puente de Juanchito se retomaron el pasado 15 de enero, luego de un cuestionado receso de 16 días que solicitó el contratista, debido a que las canteras que suministran el material de construcción habían cesado sus operaciones por el receso de fin de año.

A la Gobernadora @DilianFrancisca le resulto incómodo.



Ella preferiría que yo dejara de preguntar por Juanchito, pero hacerlo es olvidar el sufrimiento de más de 30 mil personas que todos los días pasan más de 2 horas en el trancón.



En el primer Bloque Parlamentario le… pic.twitter.com/koQ3Sad9BF — Duvalier Congresista 🏛 (@DuvalierSanchez) February 12, 2024

En enero del 2015 se firmó el inicio de la obra del Puente de Juanchito. El costo inicial era de $27.000 millones y su entrega estaba estipulada para abril del 2018, pero, debido a una serie de prórrogas y otras circunstancias, el costo de la obra subió a los $60.000 millones.

En diciembre del 2022, la gobernación del Valle le explicó a la asamblea departamental que los retrasos se debían a demoras en la adquisición de materiales, la temporada de lluvias y el fallecimiento del maestro de obras que tenía la experticia en la construcción de puentes.

En agosto del 2023, se cuestionó que la obra pudiera ser entregada ese año debido a que una dovela (placa) tuvo que ser demolida, pues no contaba con las especificaciones de control y seguimiento de calidad. Marco Aurelio Forero, interventor de la obra, señaló en ese momento que el concreto de una de las secciones no había alcanzado los niveles mínimos de resistencia.