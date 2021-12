¿El 24 de diciembre habrá pico y placa en Cali y Medellín? le contamos

En algunas ciudades se aplicarán medidas excepcionales durante las festividades de fin de año. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Las principales ciudades del país se preparan para las últimas dos festividades del año y para ello, se han implementado diferentes acciones con el fin de facilitar la movilidad durante estos días. Algunos decidieron levantar las restricciones que han regido hasta ahora, mientras que otros prefirieron mantenerlas para evitar colapsos en las vías.

Medellín

En la capital antioqueña la medida se aplicará con normalidad en Navidad, es decir que operará entre las 5:00 a.m. y las 8:00 p.m. para los vehículos cuyas placas terminen en 9, mientras que para las motos será para las placas que comiencen con este mismo número.

Esta restricción no opera en la Autopista Sur, avenida Regional, avenida Paralela, avenida Las Palmas, avenida 33 desde el río hasta conectar con Las Palmas, laterales de la quebrada La Iguana (entre carreras 63 y 80) y la calzada norte (sentido oriente – occidente) del Puente Horacio Toro hasta el retorno al sur.

Cali

Al igual que en Medellín, Cali mantendrá la restricción de movilidad entre 6:00 a. m. y las 10:00 a. m., y las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m., que para el 24 y 31 de diciembre regirá para los vehículos cuyas placas terminen en 7 y 8.

Ibagué

Por su parte, Ibagué levantará la medida para fin de año, pero aumentará el número de agentes de tránsito y grúas, que inmovilizarán a los carros y motos que se encuentren mal parqueados, en los sectores donde mayores represamientos se presentan por esta problemática.

Bucaramanga

En la ciudad tampoco se levantará el pico y placa durante el fin de año, por lo que el viernes no podrán salir los vehículos con placas terminadas en 9-0 y los taxis con placas que finalicen en 1 y 2. En este caso la restricción va desde la 6:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. para particulares y entre las 7:00 a.m. y las 9:00 p.m. para el transporte público.

Bogotá

En la capital también se decidió mantener el pico y placa. “En este diciembre se está recuperando la economía y se están reactivando todos los sectores, tenemos fiestas y novenas, la congestión en diciembre es alta. Por lo tanto, necesitamos que todos tratemos de movilizarnos en bicicleta, hoy estamos activando la ciclovía nocturna, por lo tanto, le estamos pidiendo a la ciudadanía que nos acompañe utilizando el transporte público y caminando un poco más”, dijo el secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán, por lo que este viernes no podrán movilizarse los vehículos cuyas placas terminen en números pares (0, 2, 4, 6 y 8).

Lea: En Bogotá no se levantará el pico y placa durante el fin de año

Cartagena

En este caso, también se mantendrá la medida que el viernes 24 de diciembre opera para los vehículos con placas terminadas en 0 y 9, entre las 7:00 a. m. a 10:00 a. m. y de 5:00 p. m. a 8:00 p. m; mientras que para las motocicletas se restringe el paso de los que tengan placas finalicen en 1, 3, 5, 7 y 9.

Barranquilla

Por último, en esta ciudad se dará continuidad a la restricción que en Navidad será para los carros con placas 7 y 8 y que opera durante todo el día.