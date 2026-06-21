Elecciones presidenciales en Colombia: así fueron los resultados de segunda vuelta en Cali

En el departamento se contabilizaron 1.143.707 votos válidos. Imagen de referencia. Foto: EFE - Mario Caicedo

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En Cali y el Valle del Cauca la mayoría de los votos para la segunda vuelta presidencial fueron para Iván Cepeda. Con un panorama similar al de la primera, el candidato de la izquierda obtuvo más de un millón de los sufragios, que corresponden a más del 60 % de los votos válidos de la jornada.

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En la región, la jornada comenzó con tensiones en zona fronteriza entre el Valle y Cauca. Un vehículo fue incinerado en zona rural de Santander de Quilichao. No obstante, las autoridades indicaron que la jornada transcurrió con normalidad el resto de este domingo.

Por su parte, la comandante de la Policía del Valle del Cauca, general Sandra Rodríguez, informó que se registró a lo largo del día una confrontación entre seguidores de ambos candidato en el municipio de Guacarí. A esto se suma que en Pradera incineraron dos vehículos, así como hubo una conflagración en un centro vacacional aparentemente por un corto circuito.

Resultados en Cali y Valle

De acuerdo con la Registraduría, en el departamento hubo 2.308.457 votos válidos, de los cuales 34.374 fueron en blanco, 2.267 no marcados y 17.873 nulos.

En cuanto a los votos por candidatos, Iván Cepeda registró 1.404.083, que corresponden al 60,82 % de los sufragios, mientras que Abelardo de la Espriella tuvo 870.000, que suman el 37,68 %. En Cali, el candidato de la izquierda obtuvo 682.166 sufragios, que corresponden al 59,6 % de los votos válidos.

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Por regiones el panorama se mantuvo similar al de la primera vuelta. La mayoría de los votos de Cepeda se concentraron en el sur del departamento, mientras que en el norte predominó el voto por De la Espriella.

En los municipios donde mayor número de votos obtuvo Cepeda están Palmira con 111.031 (62,8 %), Buenaventura con 97.881 sufragios (85,48 %), Jamundí con 55.757 votos (63,49 %) y Yumbo con 53.074 votos (74,17 %).

Por su parte, Abelardo de la Espriella ganó en municipios del norte y el centro como El Águila (75,67 %), Argelia (73,80 %), Versalles (72,98 %), Toro (67,99 %), La Unión (67,66 %), El Cairo (67,83 %), Bolívar (61,34 %), Ansermanuevo (61,05 %) y Caicedonia (59,67 %).

En comparación con la primera vuelta, De la Espriella ganó terreno en municipios como Sevilla, donde obtuvo el 50, 8 % de los votos, y lo perdió en Restrepo donde en la segunda vuelta Cepeda ganó con una diferencia menor de 65 votos.

Resultados primera vuelta