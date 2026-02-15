En ataque sicarial fue asesinado un hombre y una niña de siete años en Versalles, Valle

El ataque se registró en el barrio Las Olivas de Versalles, Valle. Foto: Alcaldía de Versalles

Gran conmoción hay en el municipio de Versalles, en Valle del Cauca, donde en medio de un ataque sicarial fue asesinado un hombre, pero además una niña de siete años, que fue víctima de una bala perdida. Las autoridades anunciaron una recompensa.

De acuerdo con las autoridades, dos delincuentes abordaron a Mario Gómez García, quien era mototransportador, en el barrio Las Olivas, y le dispararon en reiteradas ocasiones, causando heridas a la niña de 7 años, que se encontraba en el antejardín de su casa.

Tras el hecho se confirmó la muerte en el lugar de Gómez García, mientras que la menor de edad alcanzó a ser trasladada a un centro asistencial donde falleció horas después del ataque por la gravedad de sus heridas.

Sobre lo ocurrido, la comandante de la Policía Valle, brigadier general Sandra Liliana Rodríguez, confirmó que uniformados persiguieron a los sicarios, con los que tuvieron un cruce de disparos. Finalmente, los sujetos terminaron abandonando la moto en la que se movilizaban y huyendo de las autoridades.

“Al parecer, uno de estos delincuentes que emprende la huida y se encuentra herido”, añadió la uniformada.

Ante lo ocurrido, la alcaldesa de Versalles, Alba Marina Gómez, señaló: “en nombre de toda la comunidad, expreso mi más profundo rechazo al hecho acontecido el día de ayer. También expresamos nuestra sincera solidaridad a las familias de las víctimas y compartimos el profundo dolor que siente toda la comunidad de Versalles por la pérdida de Violeta, una niña de tan solo 7 años”.

Adicionalmente, se hizo un consejo extraordinario de seguridad en el municipio, mientras que desde la gobernación del Valle se anunció una recompensa hasta por COP 30 millones por información de los responsables del crimen.

Por su parte, el exalcalde de Versalles, Jorge Hernán Gómez Ángel, lamentó lo ocurrido con la niña, así como el crimen contra su primo.