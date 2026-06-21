En Cali se registran desmanes en Puerto Resistencia: vandalizaron cámara y una motocicleta

Unidades de la Undmo lanzaron gases lacrimógenos contra los manifestantes en Puerto Rellena. Foto: Agencia AFP

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En la noche de este domingo 21 de junio se registran desmanes en Cali, en el sector conocido como Puerto Resistencia, donde un grupo de personas se reunió tras conocerse los resultados de las elecciones presidenciales en segunda vuelta.

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Las tensiones comenzaron en la tarde con la llegada de antimotines de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo). La alcaldía anunció cierre de vías, mientras que en el transcurso de la noche se conoció que fue vandalizada una cámara de fotodetención sobre la carrera 46 con calle 38A.

De igual forma, las autoridades indicaron que hubo otros intentos por vandalizar el mobiliario, por lo que se ordenó el ingreso de los uniformados, lo que terminó en disturbios.

Desde la Secretaría de Movilidad, indicaron que también fue afectada una motocicleta de un funcionario de la institución, así como “nuestra compañera agente de tránsito también resultó lesionada en el hecho, y fue trasladada de manera inmediata a Imbanaco”.

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Sobre lo ocurrido, el alcalde Alejandro Eder señaló que la jornada electoral transcurrió con normalidad a lo largo del día con concentraciones de seguidores de ambos candidatos, de las cuales solo una, la reunión en Puerto Resistencia, terminó con la intervención de la Undmo.

Además, el mandatario pidió “calma a la hora de compartir videos porque eso puede generar pánico (...) Hacemos un llamado a la ciudadanía a mantener la calma, a irse para la casa, que aquí el proceso democrático sigue, la vida sigue”.

Por último, Eder indicó que se mantiene el Puesto de Mando Unificado para prevenir nuevas situaciones en la ciudad.