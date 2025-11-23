En estos lugares se instalaron las 30 nuevas cámaras de fotodetección en Cali

Las cámaras se están instalando en puntos de alta accidentalidad de Cali. Foto: Alcaldía de Cali

La alcaldía de Cali anunció la llegada de 30 nuevas cámaras que harán parte del Sistema Integrado de Videovigilancia Ciudadana, con las que se busca mejorar la movilidad en la ciudad, pero también apoyar el seguimiento y captura de delincuentes en motocicleta.

Su instalación, de acuerdo con la administración, se está haciendo tras un riguroso análisis técnico que evaluó la accidentalidad de los últimos tres años, que incluye muertos, heridos y daños a infraestructuras. “Se trata de zonas donde la estadística es clara: se deben intervenir para proteger vidas”, añadió el gerente encargado de EnRuta, ingeniero Cristhian Londoño.

Sumado a esto, el secretario de Seguridad, Jairo García, indicó que las cámaras tienen “capacidades de tecnología que incluye inteligencia artificial y detección de placas. Pero también queremos agradecer al sector privado, con el cual venimos trabajando y con el que más de tres centros comerciales ya se están agregando para tener mayor visualización y mayor alcance. Esta es una de las prioridades de la Administración Distrital. Así recuperamos Cali”.

La idea es que se refuercen las fotomultas, pero también se apoye a controlar la criminalidad, como ocurrió recientemente con alias “El Ministro” y “Nathaly”, quienes hirieron a una persona en medio de un intento de robo en el barrio San Bosco, y lograron ser capturados por las autoridades tras su seguimiento por cámaras estratégicas con las que dieron con su paradero.

¿Qué hacen las cámaras?

Con las nuevas cámaras, las autoridades podrán detectar vehículos que excedan la velocidad, cruces prohibidos cuando el semáforo está en rojo y la invasión del carril del MIO. Además, lanza alertas de vehículos que tienen el SOAT y/o la revisión técnico-mecánica vencidas.

Mientras que en seguridad las cámaras están integradas al sistema de videovigilancia estratégica, que se articula con la Secretaría de Seguridad, el MIO y la Policía.

¿Dónde están ubicadas las nuevas cámaras de fotodetección en Cali?