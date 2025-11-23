Este domingo habrá cierres viales por carrera deportiva en Bucaramanga

Imagen de referencia. Los cierres serán sobre diferentes corredores de la ciudad.

Para la mañana de este domingo 23 de noviembre se tienen previstos varios cierres viales en Bucaramanga por la carrera atlética Running Life, que reunirá a cientos de corredores que participarán en categorías de dos, 10 y 12 kilómetros. Los recorridos están demarcados por las principales vías de la ciudad.

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga indicó que los cierres irán desde las 5:00 a.m. hasta aproximadamente 10:00 a.m., entre las carreras 27 y 30, y las calles 10, 14, 67 y 68. Los cierres se harán en ambos sentidos para garantizar la completa seguridad para los corredores.

Cierres viales en Bucaramanga

El recorrido de quienes harán la carrera de 12 kilómetros (que sale a las 6:00 a.m.) irá desde la carrera 30 con calle 11 y descenderá por la calle 10 hasta la glorieta Caballo de Bolívar. Luego tomará la carrera 27 hacia el sur, atravesará el deprimido del Mesón de los Búcaros y continuará hasta la calle 56. Desde allí conectará con la calle 67 del barrio La Victoria hasta la cancha del barrio Pablo VI, donde retornará por las calles 68 y 67 para retomar la carrera 27 al norte hasta la calle 10, subir a la calle 14 y llegar a la carrera 33A. Tras un giro en U, los atletas regresarán al punto de partida.

En el caso de quienes harán seis kilómetros (parten a las 6:30 a.m.), la ruta será similar a la de los 12 km hasta la calle 48, donde harán el retorno para tomar la carrera 27 rumbo al norte hasta la calle 10 y finalizar en el sitio de salida.

Finalmente, la carrera de dos kilómetros iniciará a las 7:00 a.m. en la carrera 30 con calle 11, bajará por la calle 10 hasta la glorieta Caballo de Bolívar y avanzará por la carrera 27 al sur hasta la calle 16. Allí realizará el giro para regresar al punto inicial.

Vías alternas

Ante los cierres, la Dirección de Tránsito alertó que solo habrá dos pasos habilitados entre el oriente y el occidente de la ciudad, la Avenida Quebradaseca y la calle 68, por lo que recomendó tomar: