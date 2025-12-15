En video: se conoce qué ocurrió en accidente entre agente y motociclista que murió en Cali

El accidente de tránsito, que ocurrió en el sector Tequendama, en el sur de Cali, terminó en la muerte del motociclista. Foto: Captura de video Secretaría de Movilidad de Cali

Un nuevo video de cámaras de seguridad apareció en la investigación por la muerte del motociclista Brayan Yusti Colmenares durante un procedimiento de tránsito el miércoles 10 de diciembre en el sector de Tequendama, en Cali.

El material audiovisual fue revelado por la Secretaría de Movilidad, quienes aseguran que ya fueron remitidas a la Fiscalía y hacen parte del proceso para determinar responsabilidades. Además, evalúan una primera versión en la que aseguraron que el motociclista fue agredido por el agente de tránsito después de caer al piso.

Según la entidad, en el video se observa una pérdida de equilibrio durante el procedimiento que se produjo luego de que el motociclista ignorara, presuntamente, una orden de pare por parte del agente de tránsito.

Tras la caída, el motociclista resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial donde posteriormente falleció. La Secretaría de Movilidad después de conocer el caso confirmó que el agente involucrado fue separado de sus funciones mientras avanzan las investigaciones.

La versión inicial de la familia del motociclista

Después de conocerse los primeros videos grabados por ciudadanos y difundidos en redes sociales, los familiares de Yusti Colmenares denunciaron un presunto abuso de autoridad durante el procedimiento de tránsito.

Además, según el relato de un ciudadano en uno de los videos, el agente involucrado habría agredido al motociclista después de que cayera al piso. La familia calificó lo ocurrido como un acto de intolerancia y exigieron que el funcionario respondiera ante la justicia.

“Sea como sea que hayan pasado las cosas, no se justifica que esta persona le haya arrebatado la vida a un padre, a un esposo, a un hijo... Esto se salió de control, los caleños nos encontramos cansados de estos actos sistemáticos de violencia avalados por un uniforme. Así que exigimos que esta persona hoy se encuentre tras las rejas y que pague por arrebatarle la vida a nuestro familiar”, dijo Lina Yusti, prima de la víctima.

Lo que dijo la defensa del agente de tránsito

El abogado penalista Germán Bolaños, es el apoderado del agente de tránsito implicado y sostuvo que en los videos de las cámaras de seguridad contradicen el señalamiento de una agresión directa del agente al motociclista.

“Se tienen ya los videos en donde se puede concebir que en ese hecho no participa de una agresión el agente en conocimiento del caso, no es partícipe de ese hecho lamentable, se trata de una circunstancia eventual en la cual una persona joven que se transportaba en una moto en compañía de su compañera, toma un riesgo”, contó Bolaños a El País.

Además, indicó que la muerte se produjo por una consecuencia no prevista del accidente ya que la víctima habría sufrido una fractura que posteriormente agravó su estado de salud, causándole la muerte. Y reiteró que el agente no tenía ninguna intención de provocarle la muerte al motociclista.

“Al roturarse, lesiona la vena femoral, que es una de las arterias de mucha afluencia de sangre, y desde luego hace aminorar las condiciones de vida de él, quien es trasladado a una clínica, incluso a través del llamado del mismo gendarme. Allá producto de esa lesión en la vena, se presentaron infartos que le causaron la muerte”, explicó Bolaños.