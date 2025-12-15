Tolima vs. Junior: estas son las medidas de seguridad para la final en Ibagué

Imagen de referencia. El estadio Manuel Murillo Toro reforzará su anillo de seguridad y controles desde el mediodía del día del partido. Foto: Alcaldía de Ibagué

La Alcaldía de Ibagué, la Comisión Local de Fútbol y la Policía Metropolitana anunciaron el operativo que habrá para la final de la Liga Betplay del segundo semestre del año entre Deportes Tolima y Junior, que se jugará este martes 16 de diciembre a las 7:30 p.m. en el estadio Manuel Murillo Toro.

El dispositivo de seguridad contará con el despliegue de 1.000 policías, 400 logísticos, organismos de socorro y autoridades civiles, y no permitirán el ingreso de hinchada visitante.

El secretario de Gobierno, Francisco Espín, confirmó que la decisión de cerrar el estadio a la hinchada visitante fue solicitada por el club local y avalada por las autoridades. “A solicitud del Club Deportes Tolima, la fiesta será completamente tolimense. Las personas que no pertenezcan a la afición local no podrán ingresar al estadio”, indicó.

Además, el plan de seguridad contempla cierres viales desde el mediodía en los alrededores del escenario deportivo. A partir de las 2:00 p.m. la zona quedará asegurada con apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, gestores de convivencia y Secretaría de Gobierno.

Como medida preventiva la alcaldía decretó ley seca en un amplio perímetro del estadio para controlar el orden público antes, durante y después del encuentro. Y activaron planes especiales para los tradicionales banderazos y zonas de mayor afluencia de hinchas.

“Tenemos plenamente identificados los puntos donde los ibaguereños disfrutan estos encuentros deportivos y contamos con los componentes necesarios para brindar seguridad. Dependiendo del resultado del partido, activaremos también los dispositivos previstos para celebraciones, siempre priorizando la convivencia y el orden público”, agregó el secretario.

“Invitamos a todos los ciudadanos e hinchas a mantener un buen comportamiento, independiente del marcador, y a disfrutar del fútbol con tranquilidad, en convivencia y junto a sus familias y amigos”, dijo el comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, coronel Diego Mora.

Así va la final

Este partido definirá al campeón del fútbol profesional colombiano y les dará el cupo a la Copa Libertadores. La serie la va ganando el Junior de Barranquilla con un marcador de 3-0, luego del primer encuentro en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

José Enamorado fue el autor de dos goles en el partido pasado. Al minuto 5 de iniciado el juego hizo el primero y luego en el minuto 38 marcó el tercero ya que Brayan Castrillón fue el que convirtió el 2-0 en el minuto 35.

Deportes Tolima deberá enfrentarse en su casa con Junior y para ser campeón deberá igualar el marcador para tener una posibilidad con definición de penales o derrotarlo.

Para el encuentro, Deportes Tolima no tendrá al mediocampista Sebastián Guzmán tras su expulsión en el primer partido, mientras que Junior saldrá a cuidar el marcador que tiene en estos momentos para alcanzar la undécima estrella.