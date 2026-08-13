Encontraron muertos a los papás y sobrina del periodista Carlos Aponte en Cali

Carlos Aponte, de 'Noticias Caracol'. Foto: Captura de pantalla Noticias Caracol

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Carlos Aponte, el excorresponsal de Noticias Caracol en Cali, confirmó el hallazgo de los cuerpos sin vida de sus dos padres y su sobrina, quienes se encontraban en el tercer piso del edificio Torres del Limonar, en el sur de Cali, en el momento del terremoto que se registró el pasado lunes 10 de agosto y que tuvo una magnitud de 7,4.

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El comunicador explicó que los cuerpos de rescate lograron encontrar los cuerpos de su papá Carlos Arturo Aponte y su sobrina de once años, que se encontraban juntos, mientras que por ahora se adelantan los trabajos para hallar a la mamá, Estela Marín.

“En un acto, yo creo de amor, tal vez el más fuerte que puede hacer un abuelo, él se acurruca, se agacha, tapa a la niña y, pues, desafortunadamente, por la magnitud de este terremoto, una viga termina cayendo y es la que termina la vida de ambos de manera inmediata”, explicó a Blu Radio el periodista.

El edificio, donde durante los primeros días de la emergencia lograron sacar más de seis personas con vida, presentó el colapso de varios de los pisos, incluido el tercero, que era donde vivían los padres de Aponte. Según explicó el comunicador, su papá y su sobrina fueron hallados en el baño de la casa.

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Según informaron los rescatistas a Aponte, en medio del colapso de la edificación, los restos de los pisos quedaron mezclados, pues en medio de la búsqueda de sus familiares, hallaron cosas de otros pisos en la zona donde estaba el tercer piso.

El pasado domingo la familia había celebrado el cumpleaños de Carlos Arturo Aponte, por lo que, aprovechando que no tenía clases el lunes, la niña de 11 años decidió quedarse junto a sus abuelos. “Son tres nietas y ella es como la niña, pues la que está allí siempre con mamá y con papá y, pues, se queda en la casa”, explicó el periodista.

Tras la emergencia, Aponte relató que los rescatistas habrían escuchado a su mamá, por lo que tenían la esperanza de que podrían hallarlos con vida. En la misma zona fue hallado un recién nacido, así como Diana Troncoso, una de las personas que se han convertido en símbolo de los rescates.

Tras confirmarse la muerte de los familiares de Aponte, el periodista señaló a Caracol Radio que solo siente agradecimiento con los voluntarios, bomberos, miembros de la Defensa Civil y funcionarios de la Alcaldía de Cali que apoyaron la búsqueda de sus padres.

“Este pueblo caleño es admirable y es un pueblo que, si se tiene que quitar el pan de la boca para dárselo al que está pasando una necesidad, pues lo hace (...). Es gente que está buscando a tus familiares, gente que no conoce a tu papá, gente que la está dando toda cargando piedras pesadísimas, arrastrando enseres, sacando, metiéndose por huecos, por túneles, por cosas impensables”, dijo Aponte.

En Cali se ha registrado la muerte de 95 personas, así como 1244 heridas, a lo que se suman 111 desaparecidas y 88 rescatadas. Por lo pronto, los cuerpos de socorro concentran la búsqueda de supervivientes en seis puntos de la ciudad.