Tras 32 horas entre los escombros, lograron rescatar a niño con vida en Cali

Imagen de referencia. En el barrio Cuarto de Legua colapsaron varias edificaciones en las que buscan personas con vida. Foto: EFE - ERNESTO GUZMÁN JR

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El equipo de la Cruz Roja Colombiana en el Valle del Cauca logró encontrar con vida a un niño, que estuvo por más de 36 horas bajo los escombros de una edificación en el barrio Cuarto de Legua, donde varios edificios colapsaron tras el sismo del pasado lunes. En la zona, los esfuerzos de los cuerpos de socorro se han centrado en buscar a los sobrevivientes.

Lea: El terremoto no mató en Chocó, pero dejó a muchos sin casa: testimonios

En medio de esas labores, en la noche del pasado martes 11 de agosto, el equipo de rescate vallecaucano halló una señal de vida bajo los escombros, tras rastreos que hizo una pastora holandesa llamada Hill, que ha acompañado las labores de búsqueda.

Según explicaron los rescatistas que apoyaron el rescate, tras darse la marcación de que había vida, comenzaron el retiro de escombros junto a la comunidad, que no ha parado de trabajar de la mano de los socorristas.

De acuerdo con Roger Casas, coordinador del grupo de rescate canino de la Cruz Roja Colombiana en el Valle del Cauca, se logró llegar a un punto donde se pudo tener contacto directo con el menor de edad, en el que se pudo conocer que estaba solo. Tras horas de trabajo, se logró sacar al niño con vida de la zona.

Le puede interesar: La historia de la familia con la que se cerró búsqueda de desaparecidos tras sismo en Chocó

Este hecho se registra en medio de los arduos trabajos de los rescatistas en seis puntos de Cali, donde las autoridades han hallado signos de vida. La mayoría de las edificaciones colapsadas se concentran en las comunas 18 y 19, donde las autoridades han decidido bloquear el paso de vías para darle prioridad a los trabajos de los rescatistas.

El sismo de magnitud 7,4 que tuvo como epicentro San José del Palmar en Chocó deja en Cali 95 muertos, 1224 heridas, 88 rescatadas y 111 aún desaparecidas. Adicionalmente, 45 edificaciones colapsaron, 35 tuvieron colapsos parciales y 832 presentan daños estructurales.