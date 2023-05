Encontraron sin vida a dos de tres personas que fueron secuestradas en Jamundí

Imagen de referencia. El alcalde de Jamundí envió una carta al presidente Petro para que se intervenga la zona, ante la presencia de actores armados. Foto: Alcaldía de Jamundi

En zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, las autoridades encontraron los cuerpos de dos de los tres hombres que fueron secuestrados en el municipio, el domingo 28 de mayo, por lo que las autoridades han centrado sus esfuerzos en encontrar a la tercera víctima.

El hecho fue confirmado por la alcaldía de Jamundí, que en comunicado indicó que desde que se tuvo conocimiento del secuestro, se activó un equipo de atención para establecer la veracidad de la desaparición y mediar en la liberación.

Es muy doloroso tener que informar la muerte de dos personas que habían sido secuestradas este fin de semana en la zona rural de Jamundí.



Desde que supimos de la situación nos articulamos con todas las entidades que intervienen en esta situación para activar los protocolos

“Al hacer el levantamiento de los cuerpos se puede confirmar que corresponden a dos de las personas reportadas el domingo pasado. Acompañamos a las familias en esta situación”, indicó en comunicado la alcaldía.

Junto a esto, la administración aclaró que no es cierto que grupos armados llenaron de panfletos la alcaldía municipal. “Lo que sucedió es que el día lunes llegó de manera impresa el comunicado que desde la semana pasada, a través de los canales oficiales de las Farc-EP, se ha publicado para todo el país”.

Por su parte, el alcalde del municipio, Andrés Felipe Ramírez, hizo pública una carta dirigida al presidente Gustavo Petro y a la vicepresidenta Francia Márquez en la que pide la intervención del Gobierno Nacional, ante las constantes acciones de las disidencias en Jamundí.

Pdte @petrogustavo vpdta @FranciaMarquezM este es un llamado desde el fondo de mi corazón, Jamundí no aguanta más sangre. Les necesitamos.



Jamundí no aguanta más derramamiento de sangre. Es muy doloroso tener que informar la muerte de dos personas que habían sido secuestradas… pic.twitter.com/uHrHadZnhl — Andrés Felipe Ramírez (@FelipRamirez_) May 30, 2023

“Es muy doloroso tener que informar la muerte de dos personas que habían sido secuestradas este fin de semana en la zona rural. Dos hombres trabajadores, quienes ahora son una cifra más de esta guerra que pareciera no quiere dar tregua”, señala el mandatario.

A esto añadió que los municipios de la región se sienten solos. “Las capacidades locales son insuficientes para atender un problema que es nacional y que requiere una política de Estado sostenida. En Jamundí, desde la administración local nos hemos esforzado por llevar inversión social, la que podemos, hemos arreglado vías de accesos con las comunidades, hemos hecho Pagos por Servicios Ambientales, hace una semana entregamos la adecuación de tres sedes de escuelas, más todo el acompañamiento de los equipos sociales. Sin embargo, no alcanza. La paz total no va a llegar a los territorios donde la gente ya no está tranquila”.

En zona rural del municipio opera el frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, quienes tendrían el control de las rutas del narcotráfico, así como estarían detrás de una serie de hechos de violencia que se han registrado en los últimos meses.