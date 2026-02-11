Encuentran segunda cabeza humana en menos de 48 horas en el Valle del Cauca

El hallazgo de una cabeza humana a pocos metros del Centro Administrativo Municipal (CAM) en Cali, enciende las alarmas de las autoridades. Foto: Alcaldía de Cali

En la mañana de este miércoles 11 de febrero, una cabeza humana fue encontrada al interior de una maleta abandonada en el río Cali, en inmediaciones del Centro Administrativo Municipal (CAM), en pleno centro de la ciudad. El hallazgo fue reportado por ciudadanos que transitaban por el sector y alertaron a la Policía al notar un objeto sospechoso en el río.

Tras la alerta, unidades de la Policía Metropolitana y personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) acordonaron la zona y realizaron la inspección técnica del lugar. Las autoridades confirmaron que la cabeza correspondía a un hombre y que se encontraba dentro de un maletín. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada.

De acuerdo con información preliminar de la Policía, se siguen revisando cámaras de seguridad del sector para reconstruir el recorrido de la persona que habría abandonado la maleta. Testigos del hecho señalaron que un hombre, presuntamente en motocicleta, arrojó el maletín al río, dejándolo descender por la corriente.

Rechazo y exigencia de justicia

Desde la Personería de Cali se exigió el esclarecimiento urgente del caso. “Este hecho constituye una grave afectación al derecho fundamental a la vida y a la dignidad humana. Ningún acto de violencia puede normalizarse ni quedar en la impunidad”. Además, el ente de control pidió a la Fiscalía y a la Policía actuar prontamente para identificar a la víctima y a los responsables.

Como órgano garante y defensor de los derechos humanos en el territorio, solicitamos la investigación exhaustiva y el esclarecimiento urgente del atroz hecho de la cabeza humana hallada al interior de una maleta, a orillas del río Cali a su paso por el CAM.



Este hecho constituye… pic.twitter.com/Pe1ioYgOiZ — Personería de Cali (@personeriacali) February 11, 2026

Asimismo, la presidenta del Concejo Distrital, Daniella Plaza, afirmó que “este hallazgo en un espacio público institucional envía un mensaje de terror para todos los caleños y no puede asumirse como un hecho más de violencia”, haciendo un llamado a las autoridades de seguridad para devolver la tranquilidad a la ciudad.

Un segundo caso en menos de 48 horas

Este macabro hallazgo se convierte en el segundo de características similares en menos de dos días en el Valle del Cauca. Un caso similar se registró el pasado lunes 10 de febrero, en el municipio de La Unión, en el norte del departamento. Las autoridades investigan si se trata de un joven de 19 años que desapareció el pasado viernes 6 de febrero.

Sobre el caso, Gersaín Torres, personero de La Unión, señaló que “es un hecho que conmociona al municipio. Se venía registrando una tranquilidad en el tema de seguridad, y una situación de estas no se vivía desde hace unos siete u ocho años”.