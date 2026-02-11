Drones de carteles mexicanos: la razón del histórico cierre aéreo en Texas, según CNN

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró por su parte que no existe “información” sobre el uso de drones de carteles en la frontera. Foto: EFE - Mario Guzmán

Un funcionario del gobierno estadounidense le aseguró a CNN que drones operados por un cartel mexicano violaron el espacio aéreo de Estados Unidos, lo que habría provocado el sorpresivo control en El Paso, Texas, anunciado en la mañana de este miércoles, 11 de febrero, y la activación de protocolos de defensa del Departamento de Guerra.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) anunció el miércoles el cierre del espacio aéreo de El Paso por 10 días de manera abrupta. La medida causó desconcierto inmediato, pues no ocurría algo así en la historia moderna desde los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

La congresista Verónica Escobar calificó el movimiento como algo “nunca visto”, denunciando que ni su oficina ni las autoridades locales recibieron aviso previo sobre la gravedad de la incursión.

La orden de la FAA tuvo un efecto inmediato y todas las naves que estaban programadas para salir del Aeropuerto Internacional de El Paso fueron obligadas a permanecer en tierra. Esto afectó a aerolíneas como Southwest, United y American Airlines, dejando a numerosos aviones y pasajeros varados en las pistas y terminales.

La FAA, sin embargo, ya levantó las restricciones de emergencia pocas horas después de emitirlas. El Aeropuerto Internacional de El Paso confirmó a través de sus redes sociales que todos los vuelos comerciales, de carga y de aviación general han retomado su programación habitual.

Fuentes de inteligencia informaron a la cadena CNBC que el Departamento de Defensa utilizó tecnología de vanguardia para inhabilitar los drones. El operativo se centró en un radio de 10 millas alrededor del aeropuerto, una zona crítica que comparte frontera con Ciudad Juárez en México.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró por su parte que no existe “información” sobre el uso de drones de carteles en la frontera tras el cierre temporal del espacio aéreo en la zona de El Paso y pidió evitar especulaciones mientras se esclarecen las causas.

El incidente ocurre en un punto crítico para las relaciones entre Washington y Ciudad de México. Como resaltó CNN, la administración de Donald Trump ha mantenido una retórica agresiva sobre atacar directamente a los carteles en suelo extranjero. En enero de este año, Trump sugirió que los grupos criminales “dirigen México” y amenazó con desplegar fuerzas militares estadounidenses para combatir los cárteles, a los que ha acusado de “dirigir el país”.

Las impredecibles maniobras de Trump también se suman a denuncias de la revista Small War Journal, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha roto una regla de oro que duró 15 años: evitar el conflicto directo. El grupo “ha ordenado a sus integrantes disparar contra las unidades de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos si se cruzan en su camino”.

Tácticas de guerra en manos del narcotráfico mexicano

La sofisticación del armamento que usan los cárteles mexicanos fue denunciada en una investigación reciente del diario El País de España, la cual sugirió que los carteles mexicanos han dado un salto cualitativo en su capacidad bélica. Especialistas han detectado que grupos criminales han enviado emisarios al frente de Ucrania para recibir formación en el uso de drones con visión remota (FPV, por sus siglas en inglés), transformando dispositivos comerciales en proyectiles kamikaze de bajo costo.

Expertos del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés) también advierten que esta “carrera armamentista” de drones ha nivelado la balanza de poder, permitiendo a los carteles desafiar la soberanía aérea de los Estados Unidos con inversiones mínimas.

Los sicarios han aprendido técnicas de camuflaje térmico, vuelo a baja altitud y el uso de cargas explosivas artesanales, incluyendo C4, que han sido “perfeccionadas” en el conflicto europeo. Datos de la Secretaría de Defensa de México muestran que los ataques con drones explosivos han pasado de solo 5 en 2020 a más de 260 en el último año.

Según El País, la facción de “Los Mayitos” ya utiliza tecnología para derribar drones del Ejército mexicano, una capacidad que ahora parece estarse probando en la frontera norte.

