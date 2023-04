Escándalo en Calima (Valle): alcalde fue grabado desnudo en una discoteca

Martín Alfonso Mejía, alcalde de Calima El Darién, apareció en un video viral en el que se desnuda en medio de una discotec del municipio. Foto: Captura de pantalla

Un video viralizado en redes sociales tiene en el centro de la polémica al alcalde del municipio Calima El Darién, Martín Alfonso Mejía Londoño, quien, en aparente estado de embriaguez, aparece bailando y quitándose la ropa en medio de una discoteca de la región.

En el video se ve al mandatario bailando sin camisa, mientras que a la vez se quita el pantalón mostrando sus genitales, por lo que tres sujetos se acercan para coartarlo, pero Mejía los ignora. Al parecer, este acto lo realiza en varias ocasiones hasta que una persona lo abraza, mientras se ajusta el pantalón.

Aunque el mandatario no se ha referido a lo ocurrido, se supo que Mejía fue hospitalizado en la clínica Imbanaco de Cali porque, al parecer, habría recibido escopolamina y licor adulterado.

Ante lo ocurrido, los habitantes del municipio han calificado como “vergonzoso” el hecho, mientras que el representante a la Cámara por el Valle, Duvalier Sánchez, anunció que solicitará al partido Alianza Verde, del que hace parte Mejía, y a la Procuraduría que abran las investigaciones correspondientes.

“Un político electo por voto popular, sea alcalde, gobernador, concejal, diputado o congresista, debe ser ejemplo para su territorio, para los jóvenes y para la sociedad en general, y lo que se evidencia en el vídeo por parte del alcalde de Calima - El Darién, es una vergüenza para todos quienes creemos que la política puede ser distinta, decente y con principios”, indicó Sánchez.

Sobre los actos inapropiados del alcalde Martín Mejía de Calima en el Valle, estamos solicitando investigación disciplinaria a la Procuraduría y al @PartidoVerdeCoL pic.twitter.com/sWDp3HCXhO — Duvalier Congresista 🏛 (@DuvalierSanchez) April 10, 2023

No es la primera vez que el alcalde de Calima El Darién es parte de una controversia. En agosto del año pasado, en medio de las Fiestas de Verano en el municipio, Mejía se subió a la tarima en la que se presentaba el cantante de música popular Juan Carlos Hurtado y le quitó el micrófono al músico.

En medio de su discurso dijo frases como “¿Y uno qué hace? Usted que es artista, yo soy político... o sea, yo no tengo nada que ver acá (...) Yo quiero una foto con mi pueblo, porque en Calima- El Darién los artistas son gratis, no son para los ricos. Me gasté 450 millones en ustedes, en traerles artistas, ¿y entonces?”