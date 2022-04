Estas son las medidas que tomarán para el próximo 28 de abril en Cali

En Puerto Rellena o Puerto de la Resistencia se tiene programada una velatón en la mañana del próximo 28 de abril. Foto: Agencia AFP

Para el próximo 28 de abril se esperan una serie de conmemoraciones por el primer año del Paro Nacional, por lo que la alcaldía de Cali, en medio de un consejo extraordinario de seguridad, definió las medidas que desplegarán ese día en la ciudad.

“Hicimos un diagnóstico de lo que pudiese ocurrir este 28 de abril y tomamos algunas decisiones de carácter administrativo, por prevención. También verificamos el apoyo del Gobierno Nacional y de la Fuerza Pública”, dijo el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Soler Parra, quien además señaló que toda la institucionalidad estará en alistamiento ese día de manera preventiva.

Conclusiones tras Consejo de Seguridad Extraordinario sobre el 28 de abril en el marco del aniversario del Paro Nacional. “Un parte de tranquilidad para los caleños. Capacidades especiales de más de 2500 hombres de la Fuerza Pública llegarán a reforzar la seguridad” @CarlosSolerP pic.twitter.com/kV6lelNNCV — Seguridad y Justicia (@SeguridadCali) April 22, 2022

Sumado a esto, indicó que se instalará un Puesto de Mando Unificado a partir del miércoles 27, mientras que la Policía tiene planeado reforzar la seguridad con 5000 uniformados, que se distribuirán en 12 puntos priorizados en zonas rurales y urbanas, zonas bancarias, estaciones de servicio, supermercados, CAI y estaciones del MIO.

Aunque no se definió la implementación de la ley seca, sí habrá restricciones en el transporte de escombros, sustancias o materiales inflamables y la movilidad de vehículos de carga pesada. Todas estas medidas se implementará entre el martes 26 de abril y el lunes 2 de mayo.

“Realmente las informaciones que tenemos son bastante tranquilas. No tenemos ninguna agremiación o alguien que lidere el día 28. Hay tres eventos que se van a tramitar que son dos velatones, una en Puerto Rellena en la mañana y otra en Siloé, y luego un concierto en el Mariano Ramos. Todo tiene unas solicitudes y unos acuerdos de no hacer bloqueos y de no generar disturbios”, indicó Soler.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad de Cali informó que para el 28 de abril todas las unidades de los agentes de tránsito estarán en alistamiento, mientras que el servicio del MIO funcionará sin ninguna restricción.

“Estaremos ubicados en las entradas y salidas de la ciudad, en los puntos estratégicos que han tenido alguna situación, igualmente en los deprimidos y en el sector de Comfandi El Prado. El transporte masivo funcionará con normalidad y estaremos atentos a cualquier situación que se presente durante la jornada. Sin embargo, hacemos un llamado de tranquilidad y de normalidad durante el día 28 de abril”, la subsecretaria de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial, María del Mar Solanilla.

Por último, la funcionaria indicó que se tendrá el acompañamiento de la Policía para proteger la red semafórica, mientras que la entidad invita a la ciudadanía a conducir con precaución y respetar tanto a los agentes de tránsito como a las personas que salgan el próximo 28 de abril a ejercer su derecho a la protesta.

Cali fue protagonista el 28 de abril de 2021 debido a los hechos que se desencadenaron a lo largo del día en la ciudad y que comenzaron con la caída de la estatua de Sebastián de Belalcazar, que fue derribada por la comunidad Misak y continuaron con masivas movilizaciones a lo largo del día, en medio de las cuales se bloquearon vías, pero además se reportó el incendio y vandalización de buses del MIO, saqueo a un almacén Éxito. A lo que se suman las acciones violentas que en los siguientes días terminaron con la muerte de manifestantes en medio de los enfrentamientos con las autoridades, que hoy son materia de investigación.