Este año tampoco se permitirán eventos del “Mejor Parche de la Feria” en Cali, ¿qué pasó?

Imagen de referencia. La carpa se instala en un predio entre las carreras 65 y 66 con calle 13, en el sur de Cali. Foto: Carpa la 50

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Secretaría de Seguridad de Cali anunció que por segundo año consecutivo no se permitirá la realización del “Mejor Parche de la Feria”, el evento que se realiza en la Carpa de la 66, debido a que el lugar donde se realiza no cumple con las condiciones. Previamente, la Personería había promovido una mesa de trabajo para buscar acuerdos entre el productor y la alcaldía.

Lea: Disturbios en el Atanasio Girardot tras partido Medellín vs. Nacional dejaron 59 heridos

La polémica ha venido desde hace varias semanas, debido a que el año pasado se suspendió la realización del evento privado, la misma semana de su realización, por el incumplimiento de varios de los requisitos legales y de seguridad, mientras que este año era incierto si se iba a permitir que se hiciera el evento.

Por ello, desde la Personería Distrital se hizo un llamado a la alcaldía a responder oportunamente al empresario Carlos Paz y se promovió una mesa de trabajo que finalmente se hizo el pasado 9 de noviembre, en la que participó el organizador y varios funcionarios de la alcaldía, que aseguraron que darían una respuesta oportuna a la solicitud.

“Nosotros velamos porque se le brinde una respuesta al señor, sea negativa o positiva, pero que se le dé una respuesta oportuna, ya que como ciudadano tiene derecho a que se le responda en los tiempos adecuados”, dijo el personero Gerardo Mendoza.

Le puede interesar: El giro en el caso del hombre que mató a su perro y cuyo padre murió tras enterarse

Al salir de la reunión, Paz publicó un video en el que aseguró que tenía el permiso para hacer el evento en un nuevo lote, por lo que habría un nuevo ingreso sobre la carrera 66. “Demostramos que cumplimos con todos y cada uno de los requisitos, motivo por el cual se firma un acta que convalida la acción para nuestro permiso en El Mejor Parche de Feria, de tal forma que tenemos el permiso para poder llevar a cabo nuestro evento del 26 al 30 de diciembre”.

Pero la respuesta de la alcaldía solo se conoció el pasado miércoles 17 de diciembre. Se negaron los permisos, debido a que un concepto técnico del Departamento Administrativo de Planeación concluyó que “el predio que no cuenta con la infraestructura construida ni adaptada para el desarrollo de estas actividades económicas de manera segura”.

Sumado a esto, la Secretaría de Seguridad indicó que no se cumplen con las condiciones para los pagos de derechos de autor a Sayco y Acinpro, así como habrían recibido derechos de petición de los habitantes de la zona donde se realiza el evento pidiendo su cancelación.

Desde el 2023, los habitantes de la zona han iniciado acciones judiciales en contra de la realización del evento durante la Feria de Cali, al considerar que hay una mala disposición de basuras, ruido excesivo en un espacio que es considerado residencial y afectaciones a la movilidad. El año pasado el inspector de la comuna 14 les dio la razón y ordenó suspenderlo.

Hasta el momento, el organizador del evento no se ha referido a lo sucedido.