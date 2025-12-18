El giro en el caso del hombre que mató a su perro y cuyo padre murió tras enterarse

Imagen de referencia. El hecho causó la indignación entre los vecinos, quienes avisaron a las autoridades. Foto: Pexels

Gran consternación causó en Manizales el presunto caso de maltrato animal que se registró en la mañana del pasado martes 16 de diciembre, en el barrio San Cayetano, donde un hombre de 43 años asfixió hasta la muerte a su mascota. La tragedia para la familia fue mayor debido a que poco después el padre del sujeto falleció de un infarto, tras enterarse de lo ocurrido. Aunque se han hecho varias acusaciones, una nueva versión de la historia ha hecho replantear lo ocurrido.

El hecho se conoció en un primer momento por políticos que publicaron imágenes y señalaron que el sujeto había sido capturado. Al respecto, las autoridades señalaron que se registró una pelea entre dos perros, en medio de la cual el dueño del perro más grande lo asfixió tratando de evitar que su mascota asesinara a la otra.

Luego de registrarse el hecho, el sujeto arrastró a su perro por las calles del barrio (que registró en fotos de testigos), lo que causó la indignación de los vecinos, quienes dieron aviso a las autoridades. Al ingresar a su casa, el padre del hombre sufrió un infarto tras enterarse de la forma en que murió el canino y que su hijo fue el determinador.

Pero en medio de la discusión, una mujer llamada Maribel Lago, que sería la dueña del otro perro, se refirió a lo que pasó en el momento de la muerte del canino y aseguró: “Entiendo la rabia de todos, si no conociera el contexto de la historia también sentiría repudio por las imágenes. El perro de la foto le arrancó de los brazos a mi mamá a su perrito, un compañero de hace 8 años. En medio de la pelea, el chico dueño del perro agresor quiso detener la pelea sofocando a su propio perro, para que soltara al nuestro”.

Sumado a esto, la mujer defendió la acción del sujeto. “Lamentablemente se excedió y su perro falleció, al igual que el nuestro, porque las heridas fueron mortales. No es un chico malo con los perros, no actuó con rabia ni en venganza, solo quería ayudarnos”.

Por lo ocurrido, la Policía de Manizales capturó al atacante, aunque horas después quedó en libertad, porque el delito que se le señala, maltrato animal, no requiere detención preventiva. No obstante, los hechos quedaron en investigación de la Fiscalía para determinar lo que ocurrió y con base en esto realizar la imputación, que se daría bajo la Ley Ángel que contempla penas más severas cuando los hechos se registran en espacio público o el animal muere.