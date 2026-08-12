Este martes habrá nuevamente toque de queda en Cali

Los equipos de socorro han trabajado sin descanso para rescatar a las personas atrapadas entre los escombros. Foto: EFE - Carlos Ortega

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La alcaldía de Cali anunció que en la noche de este martes 11 de agosto volverá a aplicar el toque de queda en la ciudad, ante las alertas por posibles saqueos y problemas en la seguridad de las zonas donde se presentan mayores afectaciones por el terremoto.

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La alcaldía anunció en comunicado que la medida se vuelve a aplicar esta noche, aunque con un cambio en el horario, ya que va ahora desde las 9:00 p.m. hasta las 6:00 a.m., del próximo miércoles.

Sumado a esto, a la ciudad llegaron desde el lunes refuerzos de la Fuerza Pública, por lo que la Policía y el Ejército patrullan conjuntamente los lugares donde hubo mayores afectaciones, como las comunas 18 y 19, así como se hacen rondas por algunos de los barrios de la ciudad.

De acuerdo con el último balance de Asocapitales sobre las afectaciones, en la ciudad se registran 95 muertos, 997 heridos, 239 personas atrapadas y 180 desaparecidas. En cuanto a estructuras, hay 56 edificaciones colapsadas, 95 viviendas averiadas y tres vías colapsadas.

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Los trabajos de socorro en la ciudad han dado sus primeros frutos. Después de más de 12 horas atrapada bajo los escombros del conjunto de apartamentos Torres del Limonar, fue rescatada Diana Marcela Troncoso, de 31 años. De este mismo lugar, los cuerpos de socorro lograron rescatar con vida a seis personas, incluyendo un bebé.

Nota de la editora

Se retiró la información del pico y placa porque se aplicará la medida con nuevas restricciones para placas pares el miercoles y viernes, e impares el jueves y sábado.